6 năm thăng trầm của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương

Sau 6 năm gắn bó, Bạch Lan Phương kể cô vẫn liên tục nhận những bình luận công kích, tấn công từ dân mạng. Trước những ý kiến trái chiều, nữ MC luôn lên tiếng đáp trả song anti-fan vẫn không buông tha. Trong bài đăng mới đây, Bạch Lan Phương chia sẻ: "Trong một mối quan hệ, chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng, mà là ở thời điểm đó, họ phù hợp với nhau. Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ".
Huỳnh Anh cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực và động viên vợ. Nam diễn viên chia sẻ ngoài thời gian bận rộn cho công việc diễn xuất, anh thường đưa vợ đi du lịch, ăn uống hoặc chơi thể thao để giải tỏa căng thẳng. Vợ Huỳnh Anh thuộc tuýp phụ nữ cá tính, mạnh mẽ và độc lập. Tuy nhiên, cô thấu hiểu và thông cảm công việc diễn viên của chồng.
Trong 6 năm gắn bó, cả hai từng không ít lần vướng tin chia tay. Song họ đều lên tiếng phủ nhận. Vào tháng 4/2024, Huỳnh Anh và Lan Phương đăng ký kết hôn. Cả hai cũng từng thực hiện bộ ảnh cưới song đến nay, họ chưa tổ chức hôn lễ.
Trên trang cá nhân, Huỳnh Anh và Lan Phương chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Họ cùng đi du lịch, tụ tập với bạn bè. Chia sẻ về mối quan hệ của cả hai, nữ MC cho biết: "Tình yêu của chúng tôi lúc này là tình yêu của những người từng trải. Tuy không mãnh liệt nhưng đầy bền bỉ, bao dung, vị tha. Chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa mà đã trở thành bạn đời". Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho biết Lan Phương là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của anh.
Vợ nam diễn viên hơn anh 6 tuổi. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái. Bạch Lan Phương sở hữu sắc vóc nóng bỏng, gương mặt sắc sảo. Trước đây, cô từng dẫn nhiều chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như Thời trang và Cuộc sống, VTV kết nối. Hiện tại, Lan Phương làm kinh doanh tại Hà Nội.
