6 năm thăng trầm của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương

Trên trang cá nhân, Huỳnh Anh và Lan Phương chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Họ cùng đi du lịch, tụ tập với bạn bè. Chia sẻ về mối quan hệ của cả hai, nữ MC cho biết: "Tình yêu của chúng tôi lúc này là tình yêu của những người từng trải. Tuy không mãnh liệt nhưng đầy bền bỉ, bao dung, vị tha. Chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa mà đã trở thành bạn đời". Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho biết Lan Phương là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của anh.