Phim 18+ về tình tay ba gây sốt

"Cô gái phi thường" gây sốt phòng vé xứ hương cảng, khiến nhiều cụm rạp phải gấp rút tăng suất chiếu để phục vụ khán giả.

Theo China Times, Cô gái phi thường ra mắt tại hai thị trường Hong Kong và Macau từ hôm 5/3 và nhanh chóng gây sốt, nhận được nhiều lời khen ngợi. Tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé, chỉ chưa đầy một tuần đã sắp chạm mốc doanh thu 1 triệu HKD dù trước khi công chiếu không nhận được nhiều sự chú ý. Để đáp ứng nhu cầu mua vé của khán giả, nhiều cụm rạp đã phải tăng thêm suất chiếu Cô gái phi thường.

Tác phẩm do đạo diễn Từ Hân Tiện thực hiện. Chuyện phim khắc họa hành trình trưởng thành và tình yêu trải dài qua ba địa điểm Macau, Đài Loan và Hong Kong, thông qua góc nhìn của ba cặp đôi nữ ở những độ tuổi tác khác nhau. Câu chuyện bắt đầu từ sự thức tỉnh tuổi 17 đầy bỡ ngỡ, tiếp nối với quãng thời gian du học ở tuổi 22 và cuối cùng dừng lại ở giai đoạn trưởng thành khi đã 34 tuổi.

Cô gái phi thường đang gây sốt phòng vé Hong Kong. Ảnh: Weibo.

Trong phim, Hàn Ninh và Trần Mạnh Kỳ vì nhân vật Đặng Đào mà rơi vào trạng thái bối rối về tương lai, vô tình bước vào một mối quan hệ tay ba đầy day dứt. Ba nhân vật đan xen nhiều phân cảnh đối đầu căng thẳng và giàu cảm xúc. Hàn Ninh từng tốt nghiệp trường nữ sinh danh tiếng Bắc Nhất và theo học tại Đại học Quốc lập Dương Minh, được khán giả yêu thích nhờ hình ảnh trong trẻo, thuần khiết. Cô từng được đề cử Nữ chính phim ngắn tại Giải Kim Chung lần thứ 60.

Trong Cô gái phi thường, Hàn Ninh có nhiều cảnh thân mật với Đặng Đào. Diễn viên cho biết trên phim trường có sự hỗ trợ của chuyên gia điều phối cảnh nóng, giúp cô và bạn diễn làm quen, xây dựng sự tin tưởng. Đạo diễn cũng cùng họ tập luyện trước toàn bộ động tác của các cảnh 18+, nhờ vậy khi quay thật họ có thể tập trung và thoải mái hơn.