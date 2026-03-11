Người phụ nữ nổ súng vào nhà Rihanna đối diện án tù chung thân

Người phụ nữ nổ súng vào nhà của Rihanna đã chính thức bị truy tố tội mưu sát. Nghi phạm có thể phải nhận án tù chung thân.

Theo Page Six, Ivanna Ortiz, người phụ nữ bị cáo buộc nổ súng vào nhà của ca sĩ Rihanna tại Beverly Hills (California, Mỹ) đã chính thức bị truy tố tội mưu sát và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm đã ra trình diện tại tòa án quận Los Angeles vào ngày 10/3 để tham dự phiên điều trần và đọc cáo trạng. Ngoài tội danh mưu sát, Ortiz còn đối mặt với hàng loạt cáo buộc khác, gồm 9 tội tấn công bằng súng, 2 tội nổ súng vào nhà có người ở và 1 tội nổ súng vào phương tiện giao thông.

Hình ảnh nghi phạm xả súng vào nhà Ivanna Ortiz. Ảnh: OCCD.

Trong phiên điều trần ngắn hôm 10/3, người phụ nữ 35 tuổi mặc áo tù màu xanh và buộc tóc thành hai bím vàng. Bị cáo chưa đưa ra lời nhận tội tại thời điểm này. Phiên luận tội chính thức của cô được ấn định diễn ra vào ngày 26/3.

Sau phiên tòa, Công tố viên quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết với các cáo buộc hiện tại, Ortiz có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Hiện nghi phạm vẫn bị tạm giam với mức bảo lãnh 1,8 triệu USD , giảm đáng kể so với mức ban đầu 10,225 triệu USD . Tòa án cũng yêu cầu Ortiz không được tiếp cận Rihanna và bạn đời của cô, rapper A$AP Rocky.

Ortiz bị bắt hôm Chủ nhật sau khi bị cáo buộc bắn khoảng 10 phát đạn bằng súng trường kiểu AR-15 vào căn biệt thự của Rihanna ở California, nơi nữ ca sĩ sinh sống cùng A$AP Rocky và ba con: RZA (3 tuổi), Riot Rose (2 tuổi) và Rocki Irish Mayers (5 tháng tuổi).

Vụ nổ súng được cho là xảy ra vào khoảng 13h21. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều viên đạn xuyên qua cổng an ninh phía trước nhà của nữ ca sĩ trước khi trúng kính chắn gió của một chiếc rơ-moóc Airstream đậu trong sân.

Trong cuộc họp báo sau phiên điều trần, công tố viên Hochman cho biết Rihanna và A$AP Rocky đang ở bên trong chiếc rơ-moóc khi các viên đạn bay xuyên qua kính chắn gió. Cùng thời điểm, mẹ của Rihanna, ba người con của cô và hai nhân viên ở trong ngôi nhà chính.

Tòa án cũng cho biết nghi phạm còn bắn trúng một căn nhà khác trong khu dân cư, nơi có hai người đang ở bên trong vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi Ortiz bị bắt, hồ sơ pháp lý cho thấy người phụ nữ này từng bị bắt trước đó vì bạo lực gia đình, liên quan đến cáo buộc tấn công chồng cũ.