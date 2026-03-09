Nữ nghệ sĩ đáp trả chỉ trích

MC Đài Loan A Nặc gây tranh cãi khi công khai phẫu thuật nâng ngực. Trước chỉ trích, cô khẳng định hài lòng với quyết định thay đổi ngoại hình.

Theo HK01, nữ nghệ sĩ Đài Loan A Nặc từng gây chú ý khi công khai thừa nhận đã phẫu thuật nâng ngực vào tháng 9/2025. Song thông tin này cũng khiến nữ diễn viên vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

Trước tranh cãi, A Nặc cho biết cô không thấy cần phải che giấu. “Vì rồi sẽ có ngày mọi người nhìn thấy ảnh của tôi nên trước khi làm, tôi đã không có ý định nghĩ ra lý do nào khác”, cô nói.

Theo A Nặc, cô không bận tâm vì bản thân cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Trước khi phẫu thuật, A Nặc đã tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ và được biết công nghệ hiện nay rất tiến bộ nên sẽ không xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

“Tôi đặt túi ngực, dưới cả hai bên nách đều có vết mổ. Sau phẫu thuật, tôi cũng trải qua giai đoạn bị phù nề. Bác sĩ cũng kê thuốc giảm đau. Tôi chỉ có thể nói rằng, bạn chịu qua được rồi thì thế giới của bạn sẽ không còn như trước nữa”, cô kể.

A Nặc sau ca phẫu thuật. Ảnh: HK01.

Nữ nghệ sĩ nói bản thân cảm thấy hài lòng với ngoại hình mới. Một số bạn bè của cô cũng nhận xét khá tích cực.

Tuy vậy, A Nặc nhấn mạnh cô không cổ vũ phụ nữ phải phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nữ diễn viên, việc can thiệp ngoại hình chỉ nên được thực hiện khi bản thân cảm thấy thực sự mong muốn và vui vẻ với lựa chọn đó, tương tự như việc mua một món đồ khiến mình hài lòng chứ không phải chạy theo xu hướng hay áp lực từ người khác.

A Nặc là nghệ sĩ giải trí quen mặt tại Đài Loan, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực truyền hình với vai trò MC và khách mời các chương trình tạp kỹ. Cô được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia dẫn chương trình du lịch – ẩm thực Super Taste.

Bên cạnh công việc trên truyền hình, A Nặc còn thường xuyên xuất hiện trong các talkshow, chương trình thực tế và duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý nhờ phong cách thẳng thắn khi chia sẻ các vấn đề đời tư.