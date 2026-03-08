Tiếc cho em gái Trấn Thành

Uyển Ân cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong "Nhà mình đi thôi". Tuy vậy, đây đã là lần thứ hai liên tiếp dự án của cô rơi vào cảnh thua lỗ.

Trong các sao nữ Gen Z của điện ảnh nội địa, Uyển Ân có lẽ là một trong những cái tên năng nổ nhất. Từ góp mặt trong phân nửa phim có doanh thu cao nhất với các dự án của Trấn Thành, cho tới việc đảm nhận vai trò quan trọng trong nhiều tác phẩm khác, tất thảy giúp nữ diễn viên duy trì độ nhận diện ổn định trên màn bạc - điều không mấy ai làm được.

Bên cạnh đó, sự tiến bộ của Uyển Ân là điều khó có thể phủ nhận, khi cô liên tục mang đến những màn trình diễn tạo được thiện cảm, bất chấp việc các dự án gần đây không được đánh giá cao về mặt chất lượng.

Tuy nhiên, dù năng nổ hoạt động và cho thấy những bước tiến rõ rệt, Uyển Ân vẫn chưa thể tìm lại thành công như giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, khi gắn liền với các dự án do anh trai dẫn dắt. Và Nhà mình đi thôi - một tác phẩm mang màu sắc gia đình nhẹ nhàng, trong trẻo của Trần Đình Hiền - cũng là trường hợp đáng tiếc như vậy.

Uyển Ân ngày càng tiến bộ nhưng vẫn vụng về

Trong Nhà mình đi thôi, Uyển Ân vào vai Phương, một cô gái nhiệt huyết với công việc, đam mê du lịch và luôn đau đáu được chữa lành, gắn kết mọi người. Song những năm tháng tuổi trẻ, cô luôn sống trong tình trạng có phần chật vật, khi công ty du lịch gây dựng đang đứng trước nguy cơ phá sản, trong khi những mâu thuẫn trong gia đình thì ngày một lớn dần.

Trước cơ hội thu hút vốn đầu tư lớn, có thể vực dậy sự nghiệp tại một chương trình thực tế, Phương đã tổ chức một chuyến du lịch cho chính gia đình mình. Trong hành trình đó, cả gia đình cô sẽ được ê-kíp âm thầm ghi lại để phát sóng trên truyền hình, và cô là người duy nhất biết sự thật về những gì đang diễn ra. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Uyển Ân cho thấy sự tiến bộ.

Dưới ống kính của đạo diễn Trần Đình Hiền, nhân vật của Uyển Ân là hình mẫu Gen Z điển hình: một người trẻ nhiều hoài bão, dám sống với lý tưởng và luôn hết mình để chạm tới những gì bản thân mong muốn. Dù vậy, cũng giống như nhiều người trẻ khác, Phương cũng mang nhiều vấn đề tâm lý riêng, chủ yếu xuất phát từ những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình.

Nếu theo dõi hành trình của Uyển Ân những năm qua, không khó nhận ra cô là lựa chọn an toàn cho vai diễn. Nữ diễn viên thể hiện tốt sự tươi trẻ của vai diễn, mang đến sức sống cần có cho dạng nhân vật có đời sống sôi động, nhưng ẩn sau đó là cách chôn giấu trăn trở rất riêng của thế hệ. Chưa kể giờ đây, khi là người hầu như nắm giữ toàn bộ đường dây kịch bản và thúc đẩy câu chuyện phát triển về phía trước, Uyển Ân có nhiều đất để bộc lộ khả năng.

Ở những cảnh hoạt náo, Uyển Ân thể hiện sự thoải mái với nụ cười tươi tắn, mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem. Trong khi bước sang các phân đoạn tâm lý nặng, nữ diễn viên cũng không rơi vào trạng thái gồng cứng, nhờ cách thoại khá tự nhiên, nhịp cảm xúc ổn định, giúp nhân vật giữ được sự kết nối với khán giả và tạo được sự đồng cảm nhất định.

Đáng chú ý, Uyển Ân cho biết cô đã chủ động tăng cân, tạm rời xa hình tượng “nàng thơ” quen thuộc để xây dựng một tạo hình gần gũi, đời thường hơn. Sự thay đổi này phần nào cho thấy tâm huyết của diễn viên sinh năm 1999 khi tiếp cận vai diễn, cũng như nỗ lực làm mới bản thân trên màn ảnh.

Tuy vậy, câu chuyện của Nhà mình đi thôi lại chưa khai thác trọn vẹn khả năng diễn xuất của cô. Các tình huống gia đình được triển khai khá quen thuộc và đôi lúc lặp lại, phần nào hạn chế đất diễn của Uyển Ân. Từ giữa phim trở đi, tuyến truyện của Phương dần nhường trọng tâm cho nhân vật người cha, khiến sự hiện diện của cô ở nửa sau không còn quá nổi bật.

Bên cạnh đó, ở những phân đoạn cảm xúc nặng, Uyển Ân đôi lúc chưa kiểm soát thật tốt tông diễn. Một vài cảnh cao trào được đẩy cảm xúc theo hướng khá quen thuộc của dòng phim gia đình, khiến cách thể hiện của cô đôi khi tạo cảm giác hơi sến, thay vì mang lại sự rung động tự nhiên.

Những tình huống dẫn tới cái kết của nhân vật được đẩy nhanh và xử lý khá vội, khiến nỗ lực thể hiện của nữ diễn viên cũng khó giúp Phương trở thành một hình tượng thật sự đáng nhớ.

Uyển Ân đôi lúc tạo cảm giác sến ở những phân đoạn cao trào.

Chưa thể bật lên

Dù là một tác phẩm nhẹ nhàng, phù hợp với không khí dịp Tết, song đứa con tinh thần của Trần Đình Hiền lại hụt hơi đáng tiếc tại phòng vé, đối diện viễn cảnh thua lỗ nặng nề.

Phim ra mắt sau Tết Nguyên đán một tuần, nhằm tận dụng khoảng trống thị trường khi các “ông lớn” trước đó dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, tác phẩm lại gặp biến số lớn khi đối thủ tưởng chừng “nhẹ cân” Cảm ơn người đã thức cùng tôi bất ngờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả, qua đó bị lấn át hoàn toàn.

Hiện tại, Nhà mình đi thôi chỉ dắt túi vỏn vẹn khoảng 12 tỷ đồng và cũng đã đi qua giai đoạn có thể tạo nguồn thu tốt. Do mức đầu tư thuộc nhóm khá so với mặt bằng, gần như chắc chắn dự án sẽ khiến nhà sản xuất đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Với riêng Uyển Ân, trong bối cảnh chiến dịch truyền thông của bộ phim đang dần lép vế, màn trình diễn của nữ diễn viên vì thế ít nhận được sự chú ý từ khán giả. Điều này khiến những nỗ lực thể hiện của cô phần nào bị lu mờ, khó tạo được sức lan tỏa hay được ghi nhận rộng rãi như kỳ vọng.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai liên tiếp một dự án có Uyển Ân tham gia rơi vào cảnh thua lỗ tại phòng vé. Tính rộng hơn, ba trong bốn bộ phim cô góp mặt mà không có sự đồng hành của Trấn Thành cũng đều không đạt kết quả như kỳ vọng.

Cuối năm 2025, Chị ngã em nâng chỉ thu về gần 16 tỷ đồng . Ở dự án này, độ lan tỏa của Uyển Ân tương đối mờ nhạt, dù phần thể hiện của cô vẫn được đánh giá tròn trịa, thậm chí được xem là điểm sáng hiếm hoi trong dàn diễn viên không có phong độ tốt.

Uyển Ân năng nổ nhưng chưa tạo được ấn tượng.

Trước đó, Cái giá của hạnh phúc (2024) dắt túi khoảng 26 tỷ đồng trước khi rời rạp. Con số này tuy không quá thấp, nhưng vẫn được xem là bước lùi đáng kể nếu đặt cạnh các dự án cô tham gia cùng Trấn Thành, vốn thường đạt doanh thu lên tới vài trăm tỷ đồng.

Thực tế, ở những tác phẩm kể trên, Uyển Ân vẫn cho thấy màn trình diễn khá ổn định, bộc lộ tiềm năng và sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Tuy vậy, chất lượng kịch bản mà cô lựa chọn lại chưa thực sự nổi bật. Phần lớn đều xoay quanh các câu chuyện gia đình quen thuộc, thiếu điểm nhấn, khó tạo ấn tượng mạnh với khán giả đại chúng.

Rõ ràng, để vươn lên nhóm diễn viên top đầu, Uyển Ân cần những vai diễn có chất lượng và tính đột phá mạnh mẽ hơn, thay vì tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án nhưng ít để lại dấu ấn.