Công Vinh hiếm hoi đi sự kiện

Công Vinh gây chú ý khi có lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Anh diện suit lịch lãm, được nhận xét trẻ trung và phong độ hơn so với lần lộ diện trước.

Ngày 5/3, lễ công bố và khởi động cổng bình chọn Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo Lê Công Vinh có lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Anh diện bộ suit đen lịch lãm, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối màu, xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái tự tin, chỉn chu. So với lần lộ diện trước đó, Công Vinh được nhận xét trông trẻ trung và phong độ hơn.

Trước đó, Công Vinh có thời gian dài gần như “ở ẩn” cùng vợ là ca sĩ Thủy Tiên. Cả hai từng có thời gian ít xuất hiện trước truyền thông và không hoạt động mạng xã hội. Lần hiếm hoi cựu tiền đạo lộ diện là cuối năm 2025 tại lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức ở TP.HCM, khi anh xuất hiện với trang phục giản dị, mái tóc muối tiêu và vẻ ngoài gầy hơn trước.

Công Vinh tại Lễ công bố và mở bình chọn giải Cống hiến 2026. Ảnh: BTC.

Gần đây, Thủy Tiên cũng bắt đầu hoạt động mạng xã hội trở lại. Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip cùng chồng bước xuống từ ôtô, trong đó cô diện đầm dài, đeo kính râm và cầm chiếc túi màu cam được cho là đã mua từ 12 năm trước.

Giữa năm 2024, 2 người từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: “Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đào vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”.

Thuỷ Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.

Cả hai từng được ngưỡng mộ là cặp đôi đẹp trong giới thể thao - showbiz Việt. Trong khi Công Vinh là chân sút số một của tuyển Việt Nam, Thủy Tiên cũng là ca sĩ nổi tiếng, có vẻ ngoài xinh đẹp. Vào những dịp đặc biệt, Công Vinh thường dành những lời có cánh cho bà xã.