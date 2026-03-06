Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Công Vinh hiếm hoi đi sự kiện

  • Thứ sáu, 6/3/2026 11:25 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Công Vinh gây chú ý khi có lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Anh diện suit lịch lãm, được nhận xét trẻ trung và phong độ hơn so với lần lộ diện trước.

Ngày 5/3, lễ công bố và khởi động cổng bình chọn Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo Lê Công Vinh có lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Anh diện bộ suit đen lịch lãm, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối màu, xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái tự tin, chỉn chu. So với lần lộ diện trước đó, Công Vinh được nhận xét trông trẻ trung và phong độ hơn.

Trước đó, Công Vinh có thời gian dài gần như “ở ẩn” cùng vợ là ca sĩ Thủy Tiên. Cả hai từng có thời gian ít xuất hiện trước truyền thông và không hoạt động mạng xã hội. Lần hiếm hoi cựu tiền đạo lộ diện là cuối năm 2025 tại lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức ở TP.HCM, khi anh xuất hiện với trang phục giản dị, mái tóc muối tiêu và vẻ ngoài gầy hơn trước.

Cong Vinh anh 1

Công Vinh tại Lễ công bố và mở bình chọn giải Cống hiến 2026. Ảnh: BTC.

Gần đây, Thủy Tiên cũng bắt đầu hoạt động mạng xã hội trở lại. Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip cùng chồng bước xuống từ ôtô, trong đó cô diện đầm dài, đeo kính râm và cầm chiếc túi màu cam được cho là đã mua từ 12 năm trước.

Giữa năm 2024, 2 người từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: “Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đào vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”.

Thuỷ Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.

Cả hai từng được ngưỡng mộ là cặp đôi đẹp trong giới thể thao - showbiz Việt. Trong khi Công Vinh là chân sút số một của tuyển Việt Nam, Thủy Tiên cũng là ca sĩ nổi tiếng, có vẻ ngoài xinh đẹp. Vào những dịp đặc biệt, Công Vinh thường dành những lời có cánh cho bà xã.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Đức Phúc gây bất ngờ khi xin hạng mục và tự đề cử ở giải Cống hiến

Tại giải thưởng Cống hiến 2026, Đức Phúc đề xuất hạng mục “Thành tựu quốc tế” nhằm tôn vinh nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới, đồng thời tự đề cử bản thân cho hạng mục này.

8 giờ trước

Lý Hải rút lui, 5 phim xâu xé

Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.

47:2832 hôm qua

MCK gây bàn tán

MCK lên tiếng về việc bị phát tán nhạc, nghi ngờ người đồng đội cũ. Phía producer sau đó bác bỏ cáo buộc, cho biết sẵn sàng đối chất.

22:25 3/3/2026

Thuận Minh

Công Vinh Công Vinh Thủy Tiên giải trí Công hiến

  • Lê Công vinh

    Lê Công vinh

    Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007 và được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8/12/2016, sau khi Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh hiện đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần "đội sổ", bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

    • Ngày sinh: 10/12/1985
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Ca sĩ Thủy Tiên
    • Số trận trong màu áo ĐTQG: 85
    • Số bàn thắng cho ĐTQG: 51

    Facebook

Đọc tiếp

Luk Van: 'Soc, hoang mang khi phim thua lo' hinh anh

Luk Vân: 'Sốc, hoang mang khi phim thua lỗ'

18 phút trước 17:58 6/3/2026

0

Nữ đạo diễn cho biết cô từng đối mặt với cú sốc lớn sau thất bại của "Khi ta hai lăm". Luk Vân thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nghề đạo diễn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý