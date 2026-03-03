MCK gây bàn tán

MCK lên tiếng về việc bị phát tán nhạc, nghi ngờ người đồng đội cũ. Phía producer sau đó bác bỏ cáo buộc, cho biết sẵn sàng đối chất.

Gần đây, nhiều bản nhạc có giọng hát của MCK liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn nam rapper bị leak (phát tán trái phép) sản phẩm trong album chưa phát hành.

Tối 3/3, trên trang có nhân, MCK lên tiếng về sự việc, nghi ngờ đồng đội cũ là Lope Phạm phát tán nhạc. Đồng thời, anh đề cập đến việc phân chia lợi nhuận từ album 99% – dự án cả hai từng hợp tác.

“Bản thân mình không tự leak vì mình còn không cầm file. Còn ai leak chắc cũng biết được rồi. Chuyện tiền nong mình luôn sòng phẳng, nên từ bây giờ DJ Lope Phạm sẽ không nhận thêm một đồng nào từ album 99%. Phần của Lope Phạm sẽ được mang đi từ thiện. Còn phần của Lope Phạm cho đến tháng 7/2025 mình đã thanh toán đầy đủ. Phần của các anh em khác vẫn sẽ được thanh toán bình thường”, nam rapper viết.

Các ca khúc của MCK liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: @mck.

Kèm theo đó, MCK đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn một người cho biết đã được nghe trước album của rapper này.

Không lâu sau, Lope Phạm cũng lên tiếng trên trang cá nhân, bác bỏ nghi vấn từ đồng đội cũ. “Tớ sẽ chỉ đối chất với người tớ cần đối chất nhé, còn tớ không leak nhé các cậu ơi”, nam producer chia sẻ.

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody, thậm chí gọi anh là "truyền nhân của JustaTee".

Ở đường đua âm nhạc hậu Rap Việt, MCK được đánh giá là gương mặt nổi trội và tận dụng tốt bệ phóng từ chương trình. Anh thành công ở màu nhạc Rap/Hip hop pha Rn'B, kết hợp auto tune. Chìm sâu đạt 89 triệu lượt xem hay Tại vì sao 49 triệu cùng loạt bài trong album 99% được khán giả đón nhận cho thấy MCK đã đi đúng hướng. 99% cũng là một trong những sản phẩm chất lượng, góp phần tạo nên một thị trường sôi động, đa dạng cho Vpop năm 2023. MCK từng hợp tác với AMEE trong MV Mộng Yu và có verse rap được đánh giá cao.