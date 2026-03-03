Gương mặt mới của điện ảnh Việt

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thư Đan xuất hiện trong hai dự án điện ảnh liên tiếp, trong đó có phim Tết "Báu vật trời cho". Diễn xuất của cô được nhận xét tròn trịa, dễ chịu dù vẫn bộc lộ hạn chế.

Thu Dan anh 1Thu Dan anh 2

Gần đây, Thư Đan được chú ý nhờ hai vai trong các bộ phim Báu vật trời choCục vàng của ngoại. Trong dự án phim Tết của đạo diễn Lê Thanh Sơn, cô vào vai Bích - người em gái đanh đá, thực dụng nhưng cũng tình cảm của nam chính. Khi Ngọc (Phương Anh Đào) cùng con trai bất ngờ xuất hiện, Bích lập tức cảnh giác, tìm mọi cách để khối tài sản gia đình không rơi vào tay người ngoài.

Thu Dan anh 3Thu Dan anh 4

Với vai diễn này, Thư Đan rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài năng động, trẻ trung quen thuộc để hóa thân thành một thiếu nữ miền biển. Cô xuất hiện với trang phục giản dị, làn da rám nắng và vóc dáng mảnh mai. Tạo hình trên mang lại cảm giác chân thực.

Thu Dan anh 5Thu Dan anh 6

Diễn xuất của Thư Đan được đánh giá tương đối tròn trịa, duyên dáng. Cô gây thiện cảm nhờ đài từ rõ ràng, lối thể hiện tự nhiên trong những phân đoạn tương tác cùng Tuấn Trần hay nghệ sĩ Trung Dân.

Thu Dan anh 7Thu Dan anh 8

Tuy nhiên, ở các đoạn cao trào, khi nhân vật đối diện mâu thuẫn tài sản và tư tưởng “trọng nam khinh nữ” từ người cha, cách xây dựng còn ngô nghê khiến tình huống trở nên thiếu thuyết phục. Trong những khoảnh khắc này, phần thể hiện của Thư Đan đôi lúc tạo cảm giác lên gân, chưa đủ chạm tới cảm xúc khán giả. Bên cạnh đó, tuyến vai của cô cũng có phần lạc quẻ, chưa thực sự nổi bật trong tổng thể câu chuyện.

Thu Dan anh 9

Trước đó, với lần chạm ngõ điện ảnh trong Cục vàng của ngoại, Thư Đan vào vai cô cháu gái thành đạt, chăm chỉ nhưng có phần sống khép kín, dần xa rời gia đình. Vẻ ngoài hiện đại của cô khá phù hợp với nhân vật, góp phần làm rõ khoảng cách thế hệ trong câu chuyện. Diễn xuất của Thư Đan nhìn chung tròn trịa, giữ được sự tự nhiên cần thiết. Dù vậy, cô vẫn bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm ở một vài phân đoạn cao trào.

Thu Dan anh 10Thu Dan anh 11

Trước khi đến với điện ảnh, Thư Đan được biết đến như một gương mặt nổi bật trong mảng sáng tạo nội dung làm đẹp. Cô bắt đầu thu hút sự quan tâm từ giai đoạn dịch Covid-19 khi đăng tải các video trang điểm, biến hình và chia sẻ mẹo chăm sóc ngoại hình. Nhờ duy trì tần suất xuất hiện đều đặn cùng khả năng nắm bắt xu hướng, cô dần xây dựng được cộng đồng theo dõi ổn định trên nhiều nền tảng.

Thu Dan anh 12

Một số clip của cô từng đạt lượng xem cao và được lan truyền rộng rãi, qua đó giúp tên tuổi đến gần hơn với khán giả.

Thu Dan anh 13Thu Dan anh 14

Song song hoạt động sáng tạo, Thư Đan còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp.

Thu Dan anh 15Thu Dan anh 16

Đời thường, diễn viên sinh năm 1999 theo đuổi phong cách đa dạng, khi nữ tính, nhẹ nhàng, lúc hiện đại, cá tính. Cô ưu tiên những trang phục dễ ứng dụng như áo len, sơ mi, váy dáng cơ bản hoặc thiết kế tông màu trung tính.

Thuận Minh

Ảnh: @thudannguyen

Thư Đan

