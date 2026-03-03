Gương mặt mới của điện ảnh Việt

Gần đây, Thư Đan được chú ý nhờ hai vai trong các bộ phim Báu vật trời cho và Cục vàng của ngoại. Trong dự án phim Tết của đạo diễn Lê Thanh Sơn, cô vào vai Bích - người em gái đanh đá, thực dụng nhưng cũng tình cảm của nam chính. Khi Ngọc (Phương Anh Đào) cùng con trai bất ngờ xuất hiện, Bích lập tức cảnh giác, tìm mọi cách để khối tài sản gia đình không rơi vào tay người ngoài.

Với vai diễn này, Thư Đan rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài năng động, trẻ trung quen thuộc để hóa thân thành một thiếu nữ miền biển. Cô xuất hiện với trang phục giản dị, làn da rám nắng và vóc dáng mảnh mai. Tạo hình trên mang lại cảm giác chân thực.

Tuy nhiên, ở các đoạn cao trào, khi nhân vật đối diện mâu thuẫn tài sản và tư tưởng “trọng nam khinh nữ” từ người cha, cách xây dựng còn ngô nghê khiến tình huống trở nên thiếu thuyết phục. Trong những khoảnh khắc này, phần thể hiện của Thư Đan đôi lúc tạo cảm giác lên gân, chưa đủ chạm tới cảm xúc khán giả. Bên cạnh đó, tuyến vai của cô cũng có phần lạc quẻ, chưa thực sự nổi bật trong tổng thể câu chuyện.

Trước đó, với lần chạm ngõ điện ảnh trong Cục vàng của ngoại, Thư Đan vào vai cô cháu gái thành đạt, chăm chỉ nhưng có phần sống khép kín, dần xa rời gia đình. Vẻ ngoài hiện đại của cô khá phù hợp với nhân vật, góp phần làm rõ khoảng cách thế hệ trong câu chuyện. Diễn xuất của Thư Đan nhìn chung tròn trịa, giữ được sự tự nhiên cần thiết. Dù vậy, cô vẫn bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm ở một vài phân đoạn cao trào.

Trước khi đến với điện ảnh, Thư Đan được biết đến như một gương mặt nổi bật trong mảng sáng tạo nội dung làm đẹp. Cô bắt đầu thu hút sự quan tâm từ giai đoạn dịch Covid-19 khi đăng tải các video trang điểm, biến hình và chia sẻ mẹo chăm sóc ngoại hình. Nhờ duy trì tần suất xuất hiện đều đặn cùng khả năng nắm bắt xu hướng, cô dần xây dựng được cộng đồng theo dõi ổn định trên nhiều nền tảng.

Một số clip của cô từng đạt lượng xem cao và được lan truyền rộng rãi, qua đó giúp tên tuổi đến gần hơn với khán giả.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.