Chưa thể lật đổ 'Bắc Bling'

Trong khoảng một năm kể từ khi "Bắc Bling" ra mắt, nhạc Việt có thêm nhiều sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, chưa MV nào gây sốt như dự án của Hòa Minzy.

Khoảng một năm trước, Hòa Minzy phát hành MV Bắc Bling và tạo nên cơn sốt hiếm có của thị trường âm nhạc. Ở hiện tại, Bắc Bling vẫn nắm giữ nhiều kỷ lục và có thể nói suốt một năm qua, vô số sản phẩm âm nhạc đã ra đời nhưng chưa dự án nào vượt qua độ phủ sóng rộng rãi như MV của Hòa Minzy.

Tối 1/3, Hòa Minzy đăng tải bài viết: “Chúc mừng MV Bắc Bling của chúng ta tròn 1 tuổi. Chúc mừng gần 300 triệu lượt xem sau 1 năm ra mắt. Em xin cúi đầu cảm ơn mọi người đã giúp em có thành công để đời này ạ”.

Đúng như Hòa Minzy chia sẻ, Bắc Bling là sản phẩm để đời và có lẽ là dấu ấn đáng tự hào nhất của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thành tích khó lật đổ

Trong năm qua, Bắc Bling đã càn quét hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Riêng tại Làn Sóng Xanh lần thứ 38, sản phẩm này giành tổng cộng 6 chiến thắng. Xét cả chất lượng nghệ thuật lẫn thành công thương mại, kết quả này được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng khi ở nhiều hạng mục, Bắc Bling gần như không có đối thủ.

MV này đạt hơn 19,5 triệu lượt xem chỉ trong một tuần. Nó không chỉ gây sốt trong nước mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Bắc Bling là MV đầu tiên của năm cán mốc 100 triệu lượt xem.

Sau khoảng 81 ngày, MV Bắc Bling chính thức vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Với thành tích này, Bắc Bling trở thành MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, vượt qua Sóng gió của K-ICM và Jack (102 ngày). Xếp sau lần lượt là Bạc phận (132 ngày) và Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (360 ngày).

Hòa Minzy phát hành MV Bắc Bling cách đây một năm. Ảnh: FBNV.

Trong khoảng thời gian sau cơn sốt của Bắc Bling, thị trường nhạc Việt bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt sản phẩm mới liên tục ra mắt. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn thời điểm này để tung dự án lớn, tạo nên bức tranh Vpop đa sắc màu cả về thể loại lẫn chiến lược quảng bá. Tuy nhiên, xét trên phương diện độ lan tỏa đại chúng và thành tích tổng thể, chưa sản phẩm nào thực sự vượt qua cái bóng mà Hòa Minzy đã tạo ra.

Sự nghiệp chướng (Pháo), Dù cho tận thế (Erik), Nước mắt cá sấu (HIEUTHUHAI), Dancing in the Dark (Soobin), Kho báu (Trọng Hiếu)... đều có thể xem là những bản hit, thành công top đầu thị trường nhạc Việt năm qua. Nhưng xét về độ viral, thành tích lượt xem, các ca khúc kể trên vẫn còn khoảng cách khá xa mới có thể đuổi kịp sản phẩm của Hòa Minzy.

Chính Hòa Minzy sau Bắc Bling cũng kịp phát hành sản phẩm mới là Nỗi đau giữa hòa bình. Sản phẩm tiếp tục giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc. Nhưng sau 6 tháng ra mắt, MV cũng chỉ đạt 36 triệu lượt xem.

Bắc Bling không chỉ là một bản hit âm nhạc mà còn trở thành hiện tượng văn hóa. Ca khúc xuất hiện dày đặc từ mạng xã hội, sân khấu biểu diễn, chương trình truyền hình cho đến các nội dung sáng tạo của người dùng. Sự lan tỏa vượt khỏi phạm vi người nghe nhạc thông thường giúp sản phẩm duy trì sức nóng dài hạn. Đây là yếu tố mà phần lớn bản hit sau này chưa đạt tới.

Bài toán nhạc Việt từ cơn sốt Bắc Bling

Nhưng nhìn từ việc suốt một năm qua, chưa sản phẩm nào vượt qua Bắc Bling, một câu hỏi được đặt ra liệu phải chăng Vpop đang thiếu những dự án được đầu tư, nắm bắt tốt thị hiếu và thỏa mãn nhu cầu của khán giả.

Thực tế, nhạc Việt năm qua vẫn có sản phẩm chất lượng, chẳng hạn Mục hạ vô nhân của Soobin. MV có chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung với thông điệp đẹp, hình ảnh được đầu tư, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống một cách khéo léo, thú vị mà vẫn trẻ trung, hiện đại, dí dỏm.

Mục hạ vô nhân của Soobin cũng là sản phẩm được đầu tư, lồng ghép yếu tố truyền thống và hiện đại nhưng chưa tạo cơn sốt lớn như Bắc Bling. Ảnh: FBNV.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định để một MV đạt được lượt xem lớn như Bắc Bling đòi hỏi rất nhiều yếu tố, bao gồm hình ảnh đẹp, được đầu tư, âm nhạc bắt tai, hợp thị hiếu người nghe, thông điệp ý nghĩa, nội dung thú vị để công chúng có thể chia sẻ. Kèm theo đó là một chiến dịch truyền thông tốt. Chưa kể, hình ảnh người nghệ sĩ cũng phải đẹp, tích cực, có đóng góp nhất định cho ngành giải trí.

Về việc một năm qua chưa có hiện tượng mới như Bắc Bling, nhạc sĩ cho rằng đây không phải điều đáng buồn mà nó là thực tế của thị trường.

“Không phải cứ bài hát hay, MV được đầu tư sẽ nhận lượt xem như thế. Việc đạt được thành tích như thế không hề đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố như tôi đã kể trên. Thời điểm ra mắt MV cũng rất quan trọng. Nó có trùng với các sự kiện cộng đồng, xã hội hay không, như vậy mới dễ nhận được lượt chia sẻ cao. Nhìn một MV có thành tích tốt, giới nghệ sĩ sẽ phân tích, đánh giá, học hỏi những điều hay để áp dụng vào sản phẩm của bản thân. Quan trọng là khán giả có nhiều dự án để lựa chọn. Do đó, với tôi đây không phải điều gì đáng buồn. Đó là quy trình phát triển tất yếu của nhạc Việt”, nhạc sĩ nói.

Theo nhạc sĩ, thành tích của sản phẩm mang lại nguồn lợi rất dễ thấy cho ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất… Về mặt thị trường, đây là tín hiệu đáng mừng. Bắc Bling có yếu tố văn hóa vùng miền nên đóng góp rất tích cực về mặt du lịch, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Do đó, sự đóng góp không đơn thuần về mặt cá nhân nghệ sĩ mà trên phương diện xã hội.