Ngô Kinh vươn lên mạnh mẽ

"Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc" có màn tăng tốc doanh thu ấn tượng, vượt mốc 1 tỷ NDT. Tuy nhiên, Ngô Kinh vẫn chịu áp lực lớn khi mốc hòa vốn 2 tỷ NDT còn xa.

Theo HK01, bộ phim võ hiệp - hành động Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do Ngô Kinh đầu tư và đóng chính đang ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ sau màn khởi đầu khá chậm, từng khiến nhà sản xuất đối mặt nguy cơ lỗ nặng.

Trước đó, sau hai ngày công chiếu đầu tiên, phim thu về khoảng 156-163 triệu NDT (tương đương 21,7- 22,6 triệu USD ), tạm xếp thứ tư tại phòng vé Trung Quốc. Trong khi đó, theo ước tính, khi tính cả chi phí sản xuất và quảng bá, tác phẩm cần đạt khoảng 2 tỷ NDT (xấp xỉ 280 triệu USD ) mới có thể tiệm cận điểm hòa vốn.

Hiện tại, sau gần hai tuần công chiếu, tình hình chuyển biến tích cực hơn khi doanh thu tại Trung Quốc đã vượt mốc 1 tỷ NDT, gần như song song với Kinh Trập Vô Thanh của Trương Nghệ Mưu. Từ vị trí thứ tư lúc mới ra mắt, Tiêu nhân hiện vươn lên hạng hai phòng vé Tết 2026.

Thực chất, mốc 2,1 tỷ NDT hòa vốn của phim vẫn được nhận định là mục tiêu bất khả thi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những ngày tới, thành tích chung có thể cải thiện, qua đó giúp Ngô Kinh phần nào thu hẹp khoản lỗ.

Bên cạnh doanh thu, phản ứng của khán giả dành cho phim cũng tăng dần. Tác phẩm hiện đạt 7,5 điểm trên Douban, mức đánh giá được xem là khá đối với một dự án thương mại.

Về mặt nội dung, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc được đánh giá nổi bật ở phần dàn dựng hành động và quy mô sản xuất. Các cảnh giao đấu cận chiến, mã chiến và đối đầu binh khí được xây dựng dày đặc, nhịp phim nhanh, tạo cảm giác mạnh và đáp ứng thị hiếu khán giả yêu thích võ thuật thuần chất. Sự góp mặt của nhiều ngôi sao hành động nhiều thế hệ cũng mang lại sức nặng nhất định.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận giới phê bình và khán giả cho rằng phần kịch bản và phát triển nhân vật chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Mạch truyện được nhận xét là dày tình tiết nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc, một số nhân vật chưa có đủ không gian để tạo dấu ấn rõ nét.

Báo giới Trung Quốc cũng cho biết thành bại của Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc đã vượt khỏi khuôn khổ một dự án điện ảnh. Nếu Tiêu nhân đại thắng, giới làm phim sẽ có động lực đầu tư trở lại cho võ hiệp truyền thống; còn nếu thất bại, rất có thể thể loại này sẽ bị đẩy ra rìa, khó có dự án lớn nào dám thực hiện trong 5-10 năm tới.

“Thành bại của Tiêu nhân chính là phép thử then chốt cho tương lai dòng phim hành động truyền thống Trung Quốc”, tờ Sina nhận xét.