Tình hình của Minh Tú khi mắc kẹt ở Oman

Người mẫu Minh Tú gây lo lắng khi mắc kẹt tại Oman do hoãn chuyến bay giữa lúc chiến sự căng thẳng. Mới đây, cô báo đã quá cảnh an toàn ở Bangkok.

Gần đây, Minh Tú khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ việc cô bị mắc kẹt tại Oman trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực này diễn biến căng thẳng. Theo thông tin, người mẫu cùng chồng sang Oman công tác, tuy nhiên kế hoạch trở về bị ảnh hưởng do nhiều chuyến bay bị hoãn. Tình hình của cô nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng nghiệp trong nước.

Minh Tú cùng chồng mắc kẹt tại Oman khi đi công tác. Ảnh: @minhtu.

Đến sáng 2/3, Minh Tú thông báo đã an toàn rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng và quá cảnh tại Bangkok, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, động viên từ mọi người trong thời gian qua.

“Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok an toàn”, cô viết.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng khi Minh Tú và gia đình di chuyển an toàn. Một số bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí cũng để lại lời nhắn hỏi thăm và chúc cô sớm ổn định lịch trình công việc sau sự cố ngoài ý muốn.

Gần đây, Minh Tú cũng gây chú ý khi tham gia podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Cụ thể, cô nói với Lương Thùy Linh: “Chị với em không thân thiết, không làm việc chung quá nhiều hay đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau. Vào những ngày cuối năm như thế này và thêm vấn đề sức khỏe, chị nghĩ mình có thể từ chối mà không có lỗi. Nhưng lý do chị nhận lời tham gia podcast này với em, đầu tiên là tình cảm của chị với Sen Vàng ”.

Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Minh Tú quá thẳng thắn, kém duyên, khiến Lương Thùy Linh có phần ngại ngùng và gượng cười.

Trước những ý kiến trái chiều, Minh Tú có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân. Cô bày tỏ: “Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân”.

Minh Tú sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp năm 2010. Sau đó, Minh Tú tham gia nhiều cuộc thi, chẳng hạn giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017, Người đẹp Siêu quốc gia châu Á 2018 hay lọt Top 10 chung cuộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.