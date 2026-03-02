Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tình hình của Minh Tú khi mắc kẹt ở Oman

  • Thứ hai, 2/3/2026 09:39 (GMT+7)
  • 09:39 2/3/2026

Người mẫu Minh Tú gây lo lắng khi mắc kẹt tại Oman do hoãn chuyến bay giữa lúc chiến sự căng thẳng. Mới đây, cô báo đã quá cảnh an toàn ở Bangkok.

Gần đây, Minh Tú khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ việc cô bị mắc kẹt tại Oman trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực này diễn biến căng thẳng. Theo thông tin, người mẫu cùng chồng sang Oman công tác, tuy nhiên kế hoạch trở về bị ảnh hưởng do nhiều chuyến bay bị hoãn. Tình hình của cô nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng nghiệp trong nước.

Minh Tu anh 1

Minh Tú cùng chồng mắc kẹt tại Oman khi đi công tác. Ảnh: @minhtu.

Đến sáng 2/3, Minh Tú thông báo đã an toàn rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng và quá cảnh tại Bangkok, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, động viên từ mọi người trong thời gian qua.

“Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok an toàn”, cô viết.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng khi Minh Tú và gia đình di chuyển an toàn. Một số bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí cũng để lại lời nhắn hỏi thăm và chúc cô sớm ổn định lịch trình công việc sau sự cố ngoài ý muốn.

Gần đây, Minh Tú cũng gây chú ý khi tham gia podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Cụ thể, cô nói với Lương Thùy Linh: “Chị với em không thân thiết, không làm việc chung quá nhiều hay đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau. Vào những ngày cuối năm như thế này và thêm vấn đề sức khỏe, chị nghĩ mình có thể từ chối mà không có lỗi. Nhưng lý do chị nhận lời tham gia podcast này với em, đầu tiên là tình cảm của chị với Sen Vàng ”.

Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Minh Tú quá thẳng thắn, kém duyên, khiến Lương Thùy Linh có phần ngại ngùng và gượng cười.

Trước những ý kiến trái chiều, Minh Tú có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân. Cô bày tỏ: “Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân”.

Minh Tú sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp năm 2010. Sau đó, Minh Tú tham gia nhiều cuộc thi, chẳng hạn giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017, Người đẹp Siêu quốc gia châu Á 2018 hay lọt Top 10 chung cuộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Only C: '2 năm qua tôi không thể hát được'

Only C gây lo lắng khi tiết lộ đã gần 2 năm mất giọng, không thể hát như trước. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất lực và mong tìm được phương pháp điều trị.

05:50 1/3/2026

Phim có Nguyễn Hùng cản bước Uyển Ân

Phòng vé ghi nhận bất ngờ khi "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" tạm dẫn trước "Nhà mình đi thôi". Dù ít suất chiếu hơn, phim của Chung Chí Công đạt hiệu suất bán vé cao hơn đối thủ.

17:51 27/2/2026

Xuân Nghi được cầu hôn

Xuân Nghi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong không gian lãng mạn. Cả hai trải qua khoảng bốn năm gắn bó, hẹn hò.

11:48 27/2/2026

Thuận Minh

Minh Tú Minh Tú mắc kẹt Oman giải trí

  • Minh Tú

    Minh Tú

    Minh Tú, tên đầy đủ Nguyễn Minh Tú, là một người mẫu từng đạt giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Supranational 2018.

    • Ngày sinh: 14/11/1993
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Chiều cao: 1,78 m

Đọc tiếp

Tran Thanh bi lat do? hinh anh

Trấn Thành bị lật đổ?

2 giờ trước 05:30 4/3/2026

0

"Tài" của Mỹ Tâm nhiều khả năng soán ngôi vương phim Trấn Thành, khi "Thỏ ơi" đang dần hạ nhiệt sau hơn 2 tuần chiếu.

Bang Kieu tam dung hoat dong hinh anh

Bằng Kiều tạm dừng hoạt động

6 giờ trước 01:19 4/3/2026

0

Ca sĩ Bằng Kiều gặp vấn đề sức khỏe, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hồi phục.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý