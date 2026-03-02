Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kim Kardashian say đắm ngôi sao F1 Lewis Hamilton

  • Thứ hai, 2/3/2026 10:24 (GMT+7)
  • 10:24 2/3/2026

Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi. Cặp đôi được cho là đang tận hưởng giai đoạn hẹn hò kín đáo.

Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Lewis Hamilton được cho là ngày càng khăng khít khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi riêng tư thời gian qua.

Theo Page Six, cuối tuần qua, cặp đôi được bắt gặp tại khu vực hồ Lake Powell (Arizona, Mỹ). Video ghi lại cho thấy họ cùng bước vào một chiếc SUV màu đen, sau đó ngắm hoàng hôn sa mạc và chụp ảnh selfie. Nguồn tin cho biết Kardashian và tay đua F1 41 tuổi lưu trú tại Amangiri - khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Utah, với mức giá phòng có thể từ 7.000 USD mỗi đêm.

Trước đó, cả hai cũng cùng theo dõi Super Bowl LX tại Levi’s Stadium (California) hôm 8/2. Tuy nhiên, họ vẫn giữ sự kín tiếng nhất định về đời tư. Khi được hỏi về Kardashian trong một sự kiện tại Bahrain, Hamilton từ chối bình luận và cho biết: “Đó là cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi không nói về điều đó”.

Kim Kardashian anh 1

Kardashian và Hamilton hẹn hò ở hồ Lake Powell (Arizona, Mỹ). Ảnh: TMZ.

Truyền thông Mỹ cho biết Kardashian và Hamilton vốn quen biết nhiều năm, từng xuất hiện chung tại một số sự kiện trước đây. Mối quan hệ được cho là chuyển sang giai đoạn tình cảm sau chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 2. Hai ngôi sao được tiết lộ đã lưu trú tại Estelle Manor ở Cotswolds (Anh), trải nghiệm massage đôi và dùng bữa tối cao cấp, sau đó di chuyển đến London, nghỉ tại khách sạn Rosewood, rồi dừng chân ở Paris.

Một số nguồn tin thân cận nhận định gia đình Kardashian ủng hộ mối quan hệ này. Người hâm mộ cũng chú ý khi giọng cười được cho là của Hamilton xuất hiện trong một video Instagram gần đây của Kardashian cùng các em gái.

Sau cuộc ly hôn với Kanye West vào tháng 11/2022, Kardashian được cho là nhận nhiều sự ủng hộ khi bắt đầu mối quan hệ mới. Một nguồn tin nhận xét cặp đôi có tiềm năng trở thành “power couple”, khi Hamilton có tầm ảnh hưởng tại châu Âu còn Kardashian sở hữu sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ.

Trước Hamilton, Kim Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng khép lại vì ngôi sao Keeping Up With the Kardashians muốn tập trung chăm sóc các con.

Năm 2024, ngôi sao truyền hình thực tế được cho là hẹn hò doanh nhân bất động sản. Song cô không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Cô từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với Kanye West, từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2022. Họ có với nhau 4 con là North, Saint, Chicago và Psalm.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Hoa hậu 24 tuổi bị tạm giam

Hoa hậu Cameroon 2025 Josiane Harangada Golonga bị tạm giữ nhiều giờ sau khi xảy ra tranh cãi với ban tổ chức. Sự việc diễn ra không lâu sau khi cô bị tước vương miện.

21:09 28/2/2026

Vương Nhất Bác tiếp tục vướng tranh cãi

Vương Nhất Bác bất ngờ vướng nghi vấn bôi xấu, hạ thấp đồng nghiệp sau khi loạt đoạn chat riêng tư bị phát tán. Công ty quản lý lập tức bác bỏ, khẳng định nội dung bị dàn dựng.

16:02 28/2/2026

Sắc vóc tuổi 37 của Angelababy

Angelababy bước sang tuổi 37 trong sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi mới, cô tiếp tục gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, được nhận xét “mãi không thay đổi”.

12:24 28/2/2026

Minh An

Kim Kardashian Lewis Hamilton F1 giải trí

Đọc tiếp

Tran Thanh bi lat do? hinh anh

Trấn Thành bị lật đổ?

2 giờ trước 05:30 4/3/2026

0

"Tài" của Mỹ Tâm nhiều khả năng soán ngôi vương phim Trấn Thành, khi "Thỏ ơi" đang dần hạ nhiệt sau hơn 2 tuần chiếu.

Bang Kieu tam dung hoat dong hinh anh

Bằng Kiều tạm dừng hoạt động

6 giờ trước 01:19 4/3/2026

0

Ca sĩ Bằng Kiều gặp vấn đề sức khỏe, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hồi phục.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý