Kim Kardashian say đắm ngôi sao F1 Lewis Hamilton

Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi. Cặp đôi được cho là đang tận hưởng giai đoạn hẹn hò kín đáo.

Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Lewis Hamilton được cho là ngày càng khăng khít khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi riêng tư thời gian qua.

Theo Page Six, cuối tuần qua, cặp đôi được bắt gặp tại khu vực hồ Lake Powell (Arizona, Mỹ). Video ghi lại cho thấy họ cùng bước vào một chiếc SUV màu đen, sau đó ngắm hoàng hôn sa mạc và chụp ảnh selfie. Nguồn tin cho biết Kardashian và tay đua F1 41 tuổi lưu trú tại Amangiri - khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Utah, với mức giá phòng có thể từ 7.000 USD mỗi đêm.

Trước đó, cả hai cũng cùng theo dõi Super Bowl LX tại Levi’s Stadium (California) hôm 8/2. Tuy nhiên, họ vẫn giữ sự kín tiếng nhất định về đời tư. Khi được hỏi về Kardashian trong một sự kiện tại Bahrain, Hamilton từ chối bình luận và cho biết: “Đó là cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi không nói về điều đó”.

Kardashian và Hamilton hẹn hò ở hồ Lake Powell (Arizona, Mỹ). Ảnh: TMZ.

Truyền thông Mỹ cho biết Kardashian và Hamilton vốn quen biết nhiều năm, từng xuất hiện chung tại một số sự kiện trước đây. Mối quan hệ được cho là chuyển sang giai đoạn tình cảm sau chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 2. Hai ngôi sao được tiết lộ đã lưu trú tại Estelle Manor ở Cotswolds (Anh), trải nghiệm massage đôi và dùng bữa tối cao cấp, sau đó di chuyển đến London, nghỉ tại khách sạn Rosewood, rồi dừng chân ở Paris.

Một số nguồn tin thân cận nhận định gia đình Kardashian ủng hộ mối quan hệ này. Người hâm mộ cũng chú ý khi giọng cười được cho là của Hamilton xuất hiện trong một video Instagram gần đây của Kardashian cùng các em gái.

Sau cuộc ly hôn với Kanye West vào tháng 11/2022, Kardashian được cho là nhận nhiều sự ủng hộ khi bắt đầu mối quan hệ mới. Một nguồn tin nhận xét cặp đôi có tiềm năng trở thành “power couple”, khi Hamilton có tầm ảnh hưởng tại châu Âu còn Kardashian sở hữu sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ.

Trước Hamilton, Kim Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng khép lại vì ngôi sao Keeping Up With the Kardashians muốn tập trung chăm sóc các con.

Năm 2024, ngôi sao truyền hình thực tế được cho là hẹn hò doanh nhân bất động sản. Song cô không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Cô từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với Kanye West, từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2022. Họ có với nhau 4 con là North, Saint, Chicago và Psalm.