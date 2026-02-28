Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoa hậu 24 tuổi bị tạm giam

  • Thứ bảy, 28/2/2026 21:09 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Hoa hậu Cameroon 2025 Josiane Harangada Golonga bị tạm giữ nhiều giờ sau khi xảy ra tranh cãi với ban tổ chức. Sự việc diễn ra không lâu sau khi cô bị tước vương miện.

Theo Le Bled Parle, ủy ban Tổ chức Hoa hậu Cameroon (COMICA) đã tước danh hiệu Miss Cameroon 2025 đối với Josiane Harangada Golonga sau những tranh cãi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nhiệm kỳ. Chỉ ít ngày sau, truyền thông sở tại tiếp tục đưa tin người đẹp 24 tuổi từng bị tạm giữ trong thời gian ngắn vì cáo buộc xâm nhập trái phép vào trụ sở ban tổ chức.

Theo nguồn tin, Josiane Harangada Golonga bị cho là đã đến văn phòng COMICA để lấy lại đồ cá nhân khi chưa được sự cho phép. Vụ việc dẫn đến việc cô bị tạm giữ nhiều giờ để làm rõ. Sau đó, một ủy viên cảnh sát được cho là đã ra quyết định trả tự do cho cô.

Hoa hau anh 1

Hình ảnh Josiane Harangada Golonga. Ảnh: Faith Tata.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức reportedly đề nghị tiếp tục giữ Josiane với cáo buộc phỉ báng. Yêu cầu này không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Trước đó, COMICA cho biết quyết định phế truất được đưa ra do Josiane “vi phạm nghiêm trọng và lặp lại các nghĩa vụ hợp đồng”, bao gồm vắng mặt tại một số sự kiện chính thức và không tuân thủ quy định trong nhiệm kỳ. Danh hiệu Miss Cameroon 2025 sau đó được chuyển giao cho Á hậu 1 của cuộc thi.

Về phía mình, Josiane Harangada Golonga đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ, đồng thời khẳng định đang làm sáng tỏ sự việc.

"Tôi đang làm việc một cách có trách nhiệm, kiên nhẫn và quyết tâm để đảm bảo toàn bộ sự thật được khôi phục, phù hợp với các thể chế và những giá trị gắn kết chúng ta. Tôi cũng muốn trấn an mọi người: tôi vẫn ổn. Sức khỏe của tôi ổn định, tinh thần tôi bình an và vững tin. Thử thách là điều tồn tại, nhưng chúng không thể lấy đi niềm tin, phẩm giá hay tình yêu sâu sắc tôi dành cho đất nước mình", cô viết trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Josiane cũng gửi lời chúc mừng Á hậu 1 Moutongo Mblack Audrey, người được trao lại danh hiệu.

Josiane Harangada Golonga (sinh năm 2002) đăng quang Miss Cameroon 2025. Bên cạnh đó, Josiane theo học ngành khoa học lưu trữ và quản lý thông tin tại Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Thông tin - Truyền thông (ESSTIC). Cô được biết đến với định hướng thúc đẩy giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trẻ, đồng thời từng đại diện Cameroon tham dự một số hoạt động sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Vương Nhất Bác tiếp tục vướng tranh cãi

Vương Nhất Bác bất ngờ vướng nghi vấn bôi xấu, hạ thấp đồng nghiệp sau khi loạt đoạn chat riêng tư bị phát tán. Công ty quản lý lập tức bác bỏ, khẳng định nội dung bị dàn dựng.

5 giờ trước

Sắc vóc tuổi 37 của Angelababy

Angelababy bước sang tuổi 37 trong sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi mới, cô tiếp tục gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, được nhận xét “mãi không thay đổi”.

9 giờ trước

Tài tử 'Vườn sao băng' làm việc tại nhà kho

Thông tin Im Joo Hwan làm việc tại một trung tâm logistics bất ngờ gây chú ý. Công ty quản lý xác nhận anh từng làm lao động thời vụ trong thời gian không có dự án diễn xuất.

10 giờ trước

Minh An

Hoa hậu tạm giam giải trí người đẹp

Đọc tiếp

Luong Thuy Linh noi ve on ao voi Minh Tu hinh anh

Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

11 phút trước 21:09 28/2/2026

0

Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

Kieu Loan hien tai hinh anh

Kiều Loan hiện tại

2 giờ trước 18:51 28/2/2026

0

Á hậu Miss World Vietnam 2019 theo đuổi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp. Ngoài ra, cô còn theo học ngành Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý