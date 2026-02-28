Hoa hậu 24 tuổi bị tạm giam

Hoa hậu Cameroon 2025 Josiane Harangada Golonga bị tạm giữ nhiều giờ sau khi xảy ra tranh cãi với ban tổ chức. Sự việc diễn ra không lâu sau khi cô bị tước vương miện.

Theo Le Bled Parle, ủy ban Tổ chức Hoa hậu Cameroon (COMICA) đã tước danh hiệu Miss Cameroon 2025 đối với Josiane Harangada Golonga sau những tranh cãi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nhiệm kỳ. Chỉ ít ngày sau, truyền thông sở tại tiếp tục đưa tin người đẹp 24 tuổi từng bị tạm giữ trong thời gian ngắn vì cáo buộc xâm nhập trái phép vào trụ sở ban tổ chức.

Theo nguồn tin, Josiane Harangada Golonga bị cho là đã đến văn phòng COMICA để lấy lại đồ cá nhân khi chưa được sự cho phép. Vụ việc dẫn đến việc cô bị tạm giữ nhiều giờ để làm rõ. Sau đó, một ủy viên cảnh sát được cho là đã ra quyết định trả tự do cho cô.

Hình ảnh Josiane Harangada Golonga. Ảnh: Faith Tata.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức reportedly đề nghị tiếp tục giữ Josiane với cáo buộc phỉ báng. Yêu cầu này không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Trước đó, COMICA cho biết quyết định phế truất được đưa ra do Josiane “vi phạm nghiêm trọng và lặp lại các nghĩa vụ hợp đồng”, bao gồm vắng mặt tại một số sự kiện chính thức và không tuân thủ quy định trong nhiệm kỳ. Danh hiệu Miss Cameroon 2025 sau đó được chuyển giao cho Á hậu 1 của cuộc thi.

Về phía mình, Josiane Harangada Golonga đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ, đồng thời khẳng định đang làm sáng tỏ sự việc.

"Tôi đang làm việc một cách có trách nhiệm, kiên nhẫn và quyết tâm để đảm bảo toàn bộ sự thật được khôi phục, phù hợp với các thể chế và những giá trị gắn kết chúng ta. Tôi cũng muốn trấn an mọi người: tôi vẫn ổn. Sức khỏe của tôi ổn định, tinh thần tôi bình an và vững tin. Thử thách là điều tồn tại, nhưng chúng không thể lấy đi niềm tin, phẩm giá hay tình yêu sâu sắc tôi dành cho đất nước mình", cô viết trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Josiane cũng gửi lời chúc mừng Á hậu 1 Moutongo Mblack Audrey, người được trao lại danh hiệu.

Josiane Harangada Golonga (sinh năm 2002) đăng quang Miss Cameroon 2025. Bên cạnh đó, Josiane theo học ngành khoa học lưu trữ và quản lý thông tin tại Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Thông tin - Truyền thông (ESSTIC). Cô được biết đến với định hướng thúc đẩy giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trẻ, đồng thời từng đại diện Cameroon tham dự một số hoạt động sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ.