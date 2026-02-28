Sắc vóc tuổi 37 của Angelababy

Angelababy bước sang tuổi 37 trong sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi mới, cô tiếp tục gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, được nhận xét “mãi không thay đổi”.

Theo Sina, ngày 28/2, Angelababy (Dương Dĩnh) chính thức bước sang tuổi 37. Nhân dịp sinh nhật, công ty của nữ diễn viên đăng tải bài chúc mừng, nhấn mạnh hình ảnh “luôn linh động và rực rỡ”. Trong khi đó, cộng đồng fan tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm cột mốc mới cũng như 23 năm hoạt động nghệ thuật của cô.

Trên mạng xã hội, chủ đề liên quan đến sinh nhật tuổi 37 của Angelababy nhận lượng thảo luận lớn, phần nhiều xoay quanh nhan sắc “mãi không thay đổi”. Nhiều hình ảnh đời thường cho thấy cô giữ được làn da săn chắc, đường nét gương mặt rõ ràng. Không ít ý kiến cho rằng nhờ chế độ sinh hoạt kỷ luật, nữ diễn viên trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, sự nghiệp của Angelababy trong vài năm gần đây cũng là chủ đề được bàn luận. Sau giai đoạn gặp nhiều tranh cãi vào năm 2023 khiến hoạt động nghệ thuật bị chững lại, cô từng bước xuất hiện trở lại tại các sự kiện thời trang và tham gia một số dự án phim truyền hình. Dù chưa lấy lại phong độ đỉnh cao như giai đoạn trước, nữ diễn viên vẫn duy trì độ nhận diện trên mạng xã hội.

Hình ảnh Angelababy đón sinh nhật tuổi 37. Ảnh: Sina.

Trong đời sống cá nhân, Angelababy dành nhiều thời gian hơn cho con trai sau khi khép lại cuộc hôn nhân với Hoàng Hiểu Minh vào năm 2022. Trong các lần phát sóng trực tuyến, cô cho biết đã chủ động điều chỉnh lịch làm việc để cân bằng giữa vai trò người mẹ và nghệ sĩ.

Angelababy sinh năm 1989 tại Thượng Hải, từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015 sau 5 năm hẹn hò, trong đám cưới hoành tráng trị giá 200 triệu NDT. Tuy nhiên, từ 2018, cặp đôi rạn nứt vì mâu thuẫn tài chính.

Nữ diễn viên gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn.

Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác “nghệ sĩ tồi” và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội từ 1/11/2023. Thậm chí, khi chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy được chiếu lại trên đài Chiết Giang, nữ diễn viên bị làm mờ mặt.