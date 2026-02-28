Show 49 thầy bói tranh tài bị chỉ trích dữ dội

"Battles of Fates" vấp chỉ trích dữ dội khi đưa thử thách đoán nguyên nhân tử vong của công chức hy sinh. Ê-kíp đã lên tiếng xin lỗi và quyết định biên tập lại nội dung.

Theo Chosun, show thực tế Battles of Fates (Đại chiến định mệnh) bị chỉ trích dữ dội khi tổ chức phần thi đoán nguyên nhân tử vong của công chức hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo nội dung phát sóng, các thí sinh gồm pháp sư, nhà nghiên cứu mệnh lý, thầy bài Tarot và chuyên gia xem tướng, được giao nhiệm vụ dựa vào ảnh chân dung, ngày giờ sinh và ngày mất của một nhân vật cụ thể để phân tích, suy đoán nguyên nhân cái chết.

Trong số đó có cố lính cứu hỏa Kim Cheol Hong, một trong sáu chiến sĩ thiệt mạng trong thảm họa cháy Hongje-dong (Seoul) năm 2001, và một cảnh sát hy sinh do bị tấn công bằng hung khí khi làm nhiệm vụ. Việc sử dụng thông tin có thật của những người đã khuất làm chất liệu giải trí bị cho là thiếu tôn trọng, gây tổn thương tới gia đình và cộng đồng.

Sau khi chương trình lên sóng, người thân của lính cứu hỏa được đề cập cho biết gia đình từng được giới thiệu đây là nội dung mang tính tài liệu tôn vinh anh hùng nên đã đồng ý cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi chứng kiến cách thể hiện trên sóng truyền hình, gia đình bày tỏ sự bối rối và cho rằng nếu biết trước hình thức khai thác như vậy, họ sẽ không chấp thuận.

Battles of Fates đang gây sốt châu Á. Ảnh: Disney+.

Tranh cãi càng gia tăng khi MC Jeon Hyun Moo bị chỉ trích vì sử dụng từ lóng thô tục trong phần nhận xét liên quan đến nguyên nhân tử vong của một cảnh sát hy sinh. Ban đầu, phía công ty quản lý không phản hồi truyền thông, song vài ngày sau đã phát đi thông cáo xin lỗi.

“Chúng tôi tưởng niệm sự hy sinh cao cả của cố Đội trưởng cứu hỏa Kim Cheol Hong và cố Trung sĩ cảnh sát Lee Jae Hyun, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cán bộ cứu hỏa và cảnh sát vẫn đang mạo hiểm vì sự an toàn của người dân. Ê-kíp đã lắng nghe ý kiến từ gia đình các nạn nhân và những bên liên quan, và quyết định chỉnh sửa lại phần nội dung liên quan”, ê-kíp chương trình cho biết.

Kể từ khi lên sóng hôm 11/2, Battles of Fates vươn lên hạng 1 bảng xếp hạng chương trình TV trên Disney+ tại Hàn Quốc, hạng 1 khu vực châu Á và hạng 5 trên toàn cầu. Những thông tin xoay quanh dàn thí sinh hay câu hỏi hóc búa trong chương trình cũng được chia sẻ, thu hút lượng bàn luận khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội.