Hồng Đào khác lạ

Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ con gái sau thời gian xa cách. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo khác lạ, được nhận xét trẻ trung hơn trước.

Hồng Đào mới đây chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc hội ngộ con gái sau thời gian xa cách. Đi kèm hình ảnh đời thường tại nhà, nữ nghệ sĩ hài hước kể lại tình huống “dở khóc dở cười” khi đang trang điểm, chuẩn bị ra ngoài theo lịch hẹn cùng nhóm bạn thân thì con gái bất ngờ xuất hiện trước cửa.

Bên cạnh câu chuyện, bức ảnh chụp chung của hai mẹ con cũng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 63, Hồng Đào gây chú ý với diện mạo có phần khác lạ.

Hồng Đào bên cạnh con gái. Ảnh: @hongdao.

Trong hình, nữ nghệ sĩ diện áo khoác len xanh, tóc uốn nhẹ, trang điểm tự nhiên. Bên cạnh, con gái cô mặc trang phục tối màu đơn giản, để tóc dài xõa. Cách ăn năng động giúp cô giữ được sự trẻ trung khi đứng cạnh con gái. Nhiều khán giả nhận xét vẻ ngoài của Hồng Đào hiện tại có phần trẻ hơn so với những lần xuất hiện trước đó.

Trước đó, thông tin Hồng Đào kết hôn lần 2 cũng từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, diễn viên cho biết: “Tôi cảm nhận được sự yêu thương của khán giả. Mọi người đều mong tôi được hạnh phúc. Tôi cảm ơn tình cảm này và đang thực sự vui vẻ với hiện tại”.

Hồng Đào và chồng cũ Quang Minh có hai con gái là Vicky Phương Vân (sinh năm 1996) và Sophia Minh Châu (sinh năm 2002). Con gái lớn Vicky tốt nghiệp Đại học và hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô được nhận xét sở hữu vẻ ngoài năng động, cá tính nhưng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, không theo đuổi con đường nghệ thuật như bố mẹ.

Trong khi đó, Sophia Minh Châu theo học phổ thông và đại học tại California. Cô gây chú ý với vóc dáng cao ráo, gương mặt đậm nét Á Đông và lối sống tự lập từ sớm. Dù bố mẹ ly hôn vào năm 2019, hai con gái của Hồng Đào vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với cả cha lẫn mẹ, thỉnh thoảng xuất hiện trong những hình ảnh gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.