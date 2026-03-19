Trang Pháp gây bàn tán

Các tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp bất ngờ biến mất vào chiều 19/3. Thông tin này khiến cộng đồng fan của nữ ca sĩ bàn tán.

Chiều 19/3, các tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp đồng loạt biến mất. Khi truy cập trang cá nhân và fanpage Facebook với hơn 1 triệu lượt thích của nữ ca sĩ, khán giả nhận thông báo: “Bạn hiện không xem được nội dung này. Lỗi này thường do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung”.

Tình trạng tương tự xảy ra với trang Instagram của nữ ca sĩ. “Rất tiếc, trang này hiện không khả dụng. Liên kết bạn theo dõi có thể bị hỏng hoặc trang này có thể đã bị gỡ” là thông báo hiện ra khi truy cập trang cá nhân của Trang Pháp. Sự việc đang khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ chủ động ẩn các tài khoản để quảng bá sản phẩm mới hoặc sắp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc như lời đồn lan truyền mạng xã hội những ngày qua. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bình luận có thể các tài khoản của quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bị hack.

Vừa qua, tin đồn Trang Pháp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin được đăng tải trên một số trạng mạng xã hội Trung Quốc, mùa mới dự kiến lên sóng vào tháng 4 và trở thành mùa đầu tiên, các sân khấu quan trọng được phát sóng live, không qua hậu kỳ chỉnh sửa âm thanh hay dựng lại hình ảnh.

Danh sách nghệ sĩ tham gia được cho là ngoài Trang Pháp còn có Christine Fan, Lý Tâm Khiết, Đường Nghệ Hân…

Trang Pháp là quán quân của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau đó, cô hoạt động trong nhóm nhạc LUNAS gồm các thành viên Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh.