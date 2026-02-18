Jessica Alba mặn nồng bên người tình kém 11 tuổi ngay sau ly hôn

Jessica Alba xuất hiện tình tứ bên bạn trai kém 11 tuổi trong chuyến nghỉ dưỡng tại Miami. Khoảnh khắc thân mật của cặp đôi diễn ra ngay sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo Page Six, nữ diễn viên Jessica Alba xuất hiện tình tứ cùng bạn trai Danny Ramirez trong chuyến nghỉ dưỡng tại Miami Beach (Mỹ), chỉ ít ngày sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với nhà sản xuất Cash Warren.

Hình ảnh được ghi nhận hôm 17/2 cho thấy Alba diện bikini đỏ họa tiết da báo, kết hợp khuyên tai vàng bản lớn, kính râm và mũ lưỡi trai. Trong khi đó, Ramirez lựa chọn quần bơi đỏ đồng điệu. Cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật như ôm hôn, nắm tay và trò chuyện vui vẻ khi cùng xuống biển.

Nam diễn viên Top Gun: Maverick được bắt gặp vòng tay ôm bạn gái giữa làn nước. Trong một số khoảnh khắc khác, cặp đôi trao nhau nụ hôn và sánh bước dọc bãi biển. Trước đó một ngày, Alba cũng được ghi lại hình ảnh thư giãn, tắm biển và nghỉ ngơi trên ghế dài.

Jessica Alba hạnh phúc bên Ramirez. Ảnh: Backgird.

Chuyến đi diễn ra ngay sau khi Alba và Warren hoàn tất thủ tục ly hôn hôm 14/2. Theo hồ sơ tòa án, hai bên thống nhất không yêu cầu cấp dưỡng sau ly hôn. Tuy nhiên, để cân bằng việc phân chia tài sản, Alba sẽ thanh toán cho chồng cũ 3 triệu USD , chia thành hai đợt, mỗi đợt 1,5 triệu USD ; một khoản được chi trả ngay và khoản còn lại sẽ được thanh toán sau một năm.

Alba và Warren kết hôn năm 2008, có ba con chung gồm Honor (17 tuổi), Haven (14 tuổi) và Hayes (8 tuổi). Hai người ly thân từ năm 2024, trước khi nữ diễn viên chính thức nộp đơn ly hôn sau 16 năm chung sống. Cả hai quen nhau từ năm 2004 khi hợp tác trong bộ phim Fantastic Four.

Nguồn tin chia sẻ với People cho biết dù chấm dứt hôn nhân, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè và cùng đặt ưu tiên vào việc chăm sóc con cái. Theo nguồn tin này, quyết định ly hôn không xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt, song Alba từng thừa nhận rằng việc giữ gìn sự gắn kết trong hôn nhân trong nhiều năm là điều không dễ dàng.

Alba được cho là bắt đầu hẹn hò Ramirez từ tháng 5/2025, sau khi cả hai bị bắt gặp hôn nhau tại London. Đến tháng 7/2025, họ tiếp tục xuất hiện thân mật bên ngoài nhà riêng của nam diễn viên tại Los Angeles. Trước mối quan hệ mới của vợ cũ, Warren từng chia sẻ ngắn gọn với truyền thông: “Tôi mừng cho cô ấy”.

Jessica Alba, sinh năm 1981, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ đầu những năm 2000. Cô tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong loạt phim Dark Angel, nhận đề cử Quả cầu Vàng và bước lên hàng ngôi sao trẻ của Hollywood. Trên màn ảnh rộng, Alba tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm ăn khách như Honey, Sin City, Fantastic Four và nhiều bộ phim hành động - giải trí khác.