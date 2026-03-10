Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Thỏ ơi' sau khi thu hơn 400 tỷ

  • Thứ ba, 10/3/2026 14:45 (GMT+7)
  • 58 phút trước

"Thỏ ơi" sẽ được chiếu tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, sau khi thu 437 tỷ đồng ở rạp Việt.

Chiều 10/3, Trấn Thành thông báo đứa con tinh thần của mình sẽ được công chiếu tại 14 thị trường trên thế giới. Cụ thể, Thỏ ơi sắp tới sẽ được ra mắt tại Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... cùng một số quốc gia châu Âu.

Đạo diễn cũng tung ra poster mới cho tác phẩm khi mang đi chiếu quốc tế. Trấn Thành bày tỏ mong muốn Thỏ ơi sẽ được khán giả yêu mến, ủng hộ.

Hiện tại, doanh thu Thỏ ơi theo ghi nhận trên Box Office Vietnam là 437 tỷ đồng. Như dự đoán trước đó của Tri Thức - Znews, phim giảm nhiệt mạnh khi Tài của Mỹ Tâm ra rạp. Cột mốc khả quan nhất mà Thỏ ơi có thể chinh phục là vượt doanh thu Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) - cũng là một phim Tết khác của Trấn Thành.

Tho oi anh 1

Thỏ ơi tìm đường ra quốc tế sau khi thu hơn 400 tỷ ở rạp Việt. Ảnh: NSX.

Trước đó, hôm 9/3, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong buổi đọc kịch bản cho dự án Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Trong phim, anh sẽ hóa thân nhân vật Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Trấn Thành cho biết phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc.

Đạo diễn Kim Han Min cho biết ông dành nhiều tâm huyết cho dự án điện ảnh Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ông hy vọng tác phẩm sẽ lan xa, thu hút khán giả không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á, mà còn toàn thế giới.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Ông trùm điện ảnh bị kiện vì nợ cờ bạc tại Macau?

Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau kiện đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Song, phía Vu Đông lên tiếng bác bỏ thông tin đang nợ cờ bạc.

2 giờ trước

Khó cứu Britney Spears

Từng là biểu tượng nhạc pop thống trị toàn cầu với hơn 150 triệu bản thu âm bán ra, Britney Spears giờ đây liên tục xuất hiện trên truyền thông vì ồn ào.

4 giờ trước

Justin Bieber nổi giận

Giọng ca "Yukon" tỏ ra bực bội khi bị các tay săn ảnh bám đuôi sau buổi hẹn ăn tối cùng bà xã Hailey. Anh sau đó đã có hành động ném chai nước về phía cánh săn ảnh.

26:1584 hôm qua

Tống Khang

Thỏ ơi Trấn Thành Trấn Thành

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Park Jin Young tu chuc hinh anh

Park Jin Young từ chức

49 phút trước 14:54 10/3/2026

0

Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Park Jin Young sẽ từ chức giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment.

Nhung Gumiho cuoi ngay 29/3 hinh anh

Nhung Gumiho cưới ngày 29/3

4 giờ trước 12:08 10/3/2026

0

Nữ diễn viên và nhạc sĩ Andiez Nam Trương sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 29/3. Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý