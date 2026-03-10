'Thỏ ơi' sau khi thu hơn 400 tỷ

"Thỏ ơi" sẽ được chiếu tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, sau khi thu 437 tỷ đồng ở rạp Việt.

Chiều 10/3, Trấn Thành thông báo đứa con tinh thần của mình sẽ được công chiếu tại 14 thị trường trên thế giới. Cụ thể, Thỏ ơi sắp tới sẽ được ra mắt tại Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... cùng một số quốc gia châu Âu.

Đạo diễn cũng tung ra poster mới cho tác phẩm khi mang đi chiếu quốc tế. Trấn Thành bày tỏ mong muốn Thỏ ơi sẽ được khán giả yêu mến, ủng hộ.

Hiện tại, doanh thu Thỏ ơi theo ghi nhận trên Box Office Vietnam là 437 tỷ đồng . Như dự đoán trước đó của Tri Thức - Znews, phim giảm nhiệt mạnh khi Tài của Mỹ Tâm ra rạp. Cột mốc khả quan nhất mà Thỏ ơi có thể chinh phục là vượt doanh thu Nhà bà Nữ ( 475 tỷ đồng ) - cũng là một phim Tết khác của Trấn Thành.

Thỏ ơi tìm đường ra quốc tế sau khi thu hơn 400 tỷ ở rạp Việt. Ảnh: NSX.

Trước đó, hôm 9/3, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong buổi đọc kịch bản cho dự án Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Trong phim, anh sẽ hóa thân nhân vật Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Trấn Thành cho biết phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc.

Đạo diễn Kim Han Min cho biết ông dành nhiều tâm huyết cho dự án điện ảnh Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ông hy vọng tác phẩm sẽ lan xa, thu hút khán giả không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á, mà còn toàn thế giới.