Justin Bieber nổi giận

  • Thứ hai, 9/3/2026 13:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giọng ca "Yukon" tỏ ra bực bội khi bị các tay săn ảnh bám đuôi sau buổi hẹn ăn tối cùng bà xã Hailey. Anh sau đó đã có hành động ném chai nước về phía cánh săn ảnh.

Theo Page Six, tối 7/3, Justin và Hailey gây chú ý khi cùng nhau đi ăn tối tại Sushi Park - một nhà hàng quen thuộc của giới nghệ sĩ ở West Hollywood, bang California. Ngôi sao âm nhạc mặc áo hoodie xanh, trong khi Hailey quyến rũ với áo trễ vai màu kem kết hợp chân váy da. Đôi uyên ương bị các tay săn ảnh nhận ra và liên tục bám đuôi.

Justin tỏ ra bực bội, phải dùng cánh tay che mặt khi tiến về phía bãi đỗ xe. Anh sau đó cùng bà xã Hailey lên chiếc xe đang chờ sẵn, trong khi cánh săn ảnh vẫn không ngừng quay chụp.

Trong đoạn video do TMZ thu thập được, Justin bực bội, ném một chai nước qua nóc xe về phía các tay săn ảnh. Chứng kiến hành động của chồng, Hailey không có phản ứng gì.

Hoàng tử nhạc pop khó chịu khi bị các tay săn ảnh đeo bám. Ảnh: Backgrid.

Đây không phải lần đầu Justin có phản ứng gay gắt với cánh săn ảnh. Tháng 6 năm ngoái, ngôi sao nhạc pop đã có màn cãi vã gay gắt với các tay săn ảnh khi rời Soho House Malibu ở California. Trong video được ghi lại, anh thể hiện thái độ giận dữ, lớn tiếng quát tháo.

"Các người không hiểu à… Tôi không biết ai đang trả tiền cho các người để khiêu khích tôi, nhưng tôi không phải là người dễ bị như vậy. Đã hiểu chưa? Đừng tiếp tục khiêu khích tôi… Tôi không phải người để các người đùa giỡn. Tôi đã hết giới hạn chịu đựng rồi", nam ca sĩ cáu gắt.

Khoảng thời gian gần đây, bất chấp nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ, Justin và bà xã Hailey vẫn thắm thiết. Ngay trước khi xảy ra vụ mâu thuẫn với cánh săn ảnh, Justin và Hailey được bắt gặp đi ăn trưa tại nhà hàng South Beverly Grill ở Beverly Hills, California. Cặp đôi thể hiện tình cảm công khai khi Justin âu yếm ôm eo vợ trong lúc cùng đi dạo trên phố.

