'Tài' của Mỹ Tâm vượt 50 tỷ

  • Thứ hai, 9/3/2026 08:51 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Khép lại tuần mở màn, bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất dắt túi 50 tỷ đồng. Với đà tăng doanh thu hiện tại, tác phẩm sẽ sớm chinh phục cột mốc phòng vé trăm tỷ.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Tài là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua. Tác phẩm mang về gần 50 tỷ đồng trong tuần mở màn (bao gồm doanh thu từ hai ngày chiếu đặc biệt). Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cũng thông báo đứa con tinh thần của mình đã bán ra hơn 500.000 đầu vé.

Trong sáng 9/3, phim đã vượt 50 tỷ. Với đà tăng doanh thu mạnh mẽ, tác phẩm do Mỹ Tâm sản xuất đang áp đảo ở rạp Việt, không có đối thủ. Nếu không có biến cố xảy ra, khả năng Tài chinh phục cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng rất dễ xảy ra.

Tài sở hữu lợi thế từ tên tuổi Mỹ Tâm - nhà sản xuất kiêm một vai phụ trong phim. Thực tế, sức hút từ thương hiệu đoàn phim, dàn diễn viên tác động rất lớn tới quyết định mua vé của khán giả trong giai đoạn đầu. Mỹ Tâm là ca sĩ tên tuổi, sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì dàn nghệ sĩ Việt nên việc phim của cô đắt khách ngay từ giai đoạn nhập cuộc không khó lý giải. Chưa kể, ê-kíp Tài còn tích cực quảng bá, truyền thông, tổ chức cinetour thu hút khán giả những ngày qua.

Tai anh 1

Mai Tài Phến đạo diễn kiêm đóng chính trong Tài. Ảnh: FBNV.

Song, bước sang tuần chiếu thứ 2, chất lượng phim và phản ứng khán giả mới là yếu tố mang tính quyết định doanh thu. Đây là điều mà ê-kíp truyền thông của Tài cần lưu tâm, khi trên thực tế, phim bắt đầu nhận về những review trái chiều sau những ngày chiếu đầu tiên. Đây sẽ là rào cản lớn khiến Tài gặp khó khăn khi chinh phục những cột mốc phòng vé xa hơn.

Trở lại với diễn biến rạp Việt tuần qua, sau khi bị Tài soán ngôi, Thỏ ơi tụt xuống vị trí top 2. Tổng doanh thu tác phẩm sau 3 tuần công chiếu là 434 tỷ đồng. Như dự đoán của Tri Thức - Znews, tốc độ thu tiền của phim Trấn Thành đang chậm lại rõ rệt. Cột mốc khả quan nhất mà Thỏ ơi có thể chinh phục là vượt qua Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) - cũng là một phim khác của Trấn Thành.

Tuần này, phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2 công chiếu, trở thành mối đe dọa với cả phim Mỹ Tâm lẫn Trấn Thành. Nếu tác phẩm nhận phản hồi tốt, phòng vé hoàn toàn có thể xảy ra cú lật kèo. Ngoài phần 2 Quỷ nhập tràng, hai phim quốc tế đáng chú ý khác ra rạp là Cô dâu! Tội phạm 101.

