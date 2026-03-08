Thu Trang công khai cặp song sinh?

Nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng chồng cặp song sinh đi chơi nhân dịp 8/3.

Hôm 8/3, trên trang cá nhân, Thu Trang khoe ảnh cùng gia đình đi dạo chơi trung tâm thương mại. Diễn viên Mùi phở xuất hiện giản dị với áo thun, quần thụng. Trong khi Tiến Luật diện set đồ đen ton-sur-ton. Con trai Andy cũng xuất hiện cùng bố mẹ.

Song, sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn về cặp song sinh mà vợ chồng diễn viên dắt theo. Hai nhóc tì diện đồ đôi với váy xanh và dép quai hậu, tỏ ra thích thú khi được Thu Trang, Tiến Luật nắm tay dắt đi chơi.

"Năm nay anh kép già tốn thêm 2 phần quà. Tuyệt vời", Thu Trang chú thích ẩn ý cho loạt ảnh.

Bài đăng của hoa hậu làng hài nhanh chóng thu hút sự quan tâm chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận dân mạng cho rằng cặp đôi diễn viên đang công khai khoe hai con sinh đôi sau thời gian giữ kín thông tin. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt một nhóc tì có nhiều điểm tương đồng với Andy - con trai cả của Thu Trang, trong khi nhóc tì còn lại có nhiều nét giống bố.

Thu Trang, Tiến Luật dắt cặp song sinh đi dạo chơi trung tâm thương mại. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật cũng có bài đăng chúc mừng bà xã nhân ngày quốc tế phụ nữ. "Thế gian tặng hoa vì nó đẹp, còn anh tặng hoa cho Trang vì muốn em thấy khi đặt hoa cạnh em, em còn rạng rỡ, đẹp hơn cả hoa. Hoa tươi rồi cũng sẽ tàn, riêng em mãi đẹp vượt thời gian. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc bên anh", nam diễn viên dí dỏm viết.

Thu Trang và Tiến Luật kết hôn năm 2011, sau đó có con trai đầu lòng Andy. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi diễn viên vẫn giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, được nhiều khán giả ngưỡng mộ.