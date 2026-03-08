Nỗi sợ hiện tại của Britney Spears

Cuộc sống của công chúa nhạc pop lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát, giống hệt cách chiếc xe của cô loạng choạng giữa các làn đường trước khi bị bắt vào tối 4/3.

Đây là bình luận của Page Six về vụ khủng hoảng mà Britney Spears đang phải đối mặt. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ 44 tuổi đã bật khóc nức nở sau khi bị bắt giam vì lái xe trong tình trạng ảnh hưởng bởi chất kích thích tại hạt Ventura, bang California. Vụ bắt giữ này có thể khiến cô phải đối mặt với án tù hoặc vào trung tâm cai nghiện, đặc biệt khi cảnh sát tìm thấy một chất nghi là Adderall trong chiếc xe BMW mui trần màu đen của cô và đã gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.

Suốt nhiều tháng qua, Britney đã cho thấy những dấu hiệu bất ổn về mặt tinh thần, khiến công chúng không khỏi lo lắng. Một nguồn tin thân cận chia sẻ rằng trong thời gian dài, cô đã phớt lờ những lời khuyên nhủ, giúp đỡ của bạn bè, người thân.

"Những người xung quanh cô ấy đang xây dựng một kế hoạch. Họ rất muốn đưa Britney vào một trung tâm điều trị để cô có thời gian và không gian hồi phục sức khỏe và trở lại đúng hướng", người này cho biết.

Nguồn tin chia sẻ thêm: "Điều cô ấy sợ nhất lúc này là phải đi tù. Britney rất đau lòng về toàn bộ sự việc diễn ra, nhưng cô hiểu rằng không thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Và cô hoàn toàn nhận thức được điều đó".

Britney gây lo lắng khi thể hiện trạng thái bất ổn trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV.

Quản lý của Britney Spears, Cade Hudson, cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi chia sẻ với Page Six. "Hy vọng đây có thể là bước khởi đầu cho sự thay đổi đã bị trì hoãn quá lâu trong cuộc đời Britney. Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này", Cade ám chỉ việc đã đến lúc gia đình Britney phải can thiệp.

Trước đó, Britney Spears từng có mối quan hệ đầy sóng gió với gia đình. Năm 2008, cô bị đặt dưới quyền giám hộ pháp lý, trong đó mọi hoạt động đều do cha cô, Jamie Spears, và một luật sư kiểm soát. Chỉ sau làn sóng phản đối mạnh mẽ của công chúng và phong trào "Giải phóng Britney", quyền giám hộ này mới được tòa án Los Angeles chấm dứt vào năm 2021.

Luật sư Lashawn Thomas cho rằng sau những gì Britney đã trải qua để thoát khỏi quyền giám hộ, nữ ca sĩ nhiều khả năng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự giám sát pháp lý nào nữa.

Để tòa án có thể can thiệp mà không cần sự đồng ý của Britney Spears, phải chứng minh rằng cô đang gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng chỉ riêng vụ lái xe khi say xỉn có lẽ chưa đủ để chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, việc tham gia điều trị có thể giúp cô tránh án tù. "Thực tế, Spears có thể bị yêu cầu tham gia chương trình cai nghiện như một phần của chương trình chuyển hướng trước khi xét xử, hoặc điều trị có thể trở thành điều kiện của án treo nếu cô bị kết án hoặc nhận tội với cáo buộc lái xe khi say xỉn hoặc lái xe nguy hiểm", luật sư Lashawn Thomas nói.