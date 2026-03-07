Diễn viên Tuấn Kiệt suy sụp

Sau khi bà xã qua đời, Tuấn Kiệt chịu cú sốc tinh thần lớn và rơi vào trầm cảm. Tình trạng của diễn viên khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lo lắng.

Theo tờ HK01, vợ của Tuấn Kiệt là chuyên gia trang điểm Mạc Gia Từ qua đời hồi tháng 11 năm ngoái vì suy gan cấp tính. Nam diễn viên chịu cú sốc lớn, tinh thần suy sụp trong thời gian dài khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lo lắng.

Sau một thời gian vắng bóng, hôm 6/3, Tuấn Kiệt nhận lời tham gia một chương trình trò chuyện. Anh di chuyển khó khăn, phải sử dụng gậy để hỗ trợ. Cũng trong chương trình, Tuấn Kiệt chia sẻ về việc rơi vào trầm cảm sau khi bà xã qua đời. Nhớ lại quãng thời gian qua, Tuấn Kiệt cho biết sự ra đi của vợ khiến anh sụp đổ, cuộc sống như bế tắc không có lối thoát. May mắn, diễn viên được đồng nghiệp, bạn bè luôn quan tâm, động viên.

Tuấn Kiệt cho biết thường thấy ảo giác về việc vợ vẫn còn tồn tại. "Khi tôi ngủ, gần như đêm nào cũng thấy cô ấy đứng bên cạnh giường, tôi thấy cô ấy đang mỉm cười", diễn viên chia sẻ. Anh cho biết còn trò chuyện với hình bóng vợ, khiến bản thân cảm thấy được an ủi, vơi bớt nỗi cô đơn kể từ khi cô lìa xa. Hiện tại, Tuấn Kiệt vẫn giữ lại những đồ vật của vợ khi còn sống, không nỡ vứt bỏ.

Tuấn Kiệt suy sụp sau khi vợ qua đời. Ảnh: HK01.

Tuấn Kiệt (tên đầy đủ Hải Tuấn Kiệt) và chuyên gia trang điểm Mạc Gia Từ quen nhau năm 2012, khi cùng làm việc tại Bắc Kinh. Năm 2017, hai người tổ chức hôn lễ tại Melbourne (Australia), sau đó về Hong Kong tổ chức tiệc cưới lần nữa. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi rất hạnh phúc. Tuấn Kiệt tiết lộ thời trẻ từng ăn chơi trác táng, nhưng sau khi lập gia đình đã thay đổi hoàn toàn, trở thành người chồng hết lòng yêu thương vợ, còn gọi cô là "món quà quý giá nhất trong đời".

Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Tuấn Kiệt gây xôn xao khi đăng tải video cầu cứu trên mạng xã hội, kèm chú thích “Thay gan khẩn cấp”. Trong video, anh cho biết đang cố gắng quyên góp gần 1,5 triệu HKD để chi trả phí phẫu thuật thay gan cho vợ. Nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ hốc hác, suy sụp tinh thần và liên tục mếu máo, bật khóc.

Cuối tháng đó, vợ Tuấn Kiệt không qua khỏi. Trong bài đăng thông báo tin buồn trên mạng xã hội, diễn viên cho biết cô ra đi bình yên, không đau đớn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè từng giúp đỡ.