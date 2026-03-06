Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim Tết có Xuân Phúc rời rạp, thu gần 500 triệu đồng

  • Thứ sáu, 6/3/2026 13:53 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

"Huyền tình Dạ Trạch" kết thúc hành trình phòng vé với thành tích gần 500 triệu đồng. Phim gặp khó khi phải đối đầu với dàn đối thủ đồng hương dịp Tết.

Huyền tình Dạ Trạch chính thức rời rạp từ 6/3. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Tôn Văn thu 473 triệu đồng. Thành tích này có phần khiêm tốn so với dàn phim Việt chiếu dịp Tết 2026. Những ngày qua, trước sức nóng của dàn đối thủ mới ra rạp, tác phẩm còn rất ít suất chiếu, doanh thu tăng chậm.

Huyền tình Dạ Trạch công chiếu từ 10/2, tức chỉ khoảng một tuần trước thềm Tết Bính Ngọ 2026. Tác phẩm có Xuân Phúc, Thanh Tâm đóng chính do Đài Hà Nội sản xuất, ghi điểm với chủ đề mới lạ. Dự án được chấp bút bởi Vũ Liêm, được biết đến với các phim Đội Điều Tra Số 7, Độc Đạo, Biệt Dược Đen

Trong buổi họp báo ra mắt phim, đại diện nhà sản xuất cho biết không đặt nặng vấn đề doanh thu, thay vào đó muốn tạo ra một sản phẩm có ý nghĩa và giá trị văn hóa để lan tỏa tới khán giả.

Huyen tinh Da Trach anh 1

Hai diễn viên chính của Huyền tình Dạ Trạch. Ảnh: NSX.

Huyền tình Dạ Trạch xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn tái hiện hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang. Trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

