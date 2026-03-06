Phim Tết có Xuân Phúc rời rạp, thu gần 500 triệu đồng

Huyền tình Dạ Trạch chính thức rời rạp từ 6/3. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Tôn Văn thu 473 triệu đồng. Thành tích này có phần khiêm tốn so với dàn phim Việt chiếu dịp Tết 2026. Những ngày qua, trước sức nóng của dàn đối thủ mới ra rạp, tác phẩm còn rất ít suất chiếu, doanh thu tăng chậm.
Huyền tình Dạ Trạch công chiếu từ 10/2, tức chỉ khoảng một tuần trước thềm Tết Bính Ngọ 2026. Tác phẩm có Xuân Phúc, Thanh Tâm đóng chính do Đài Hà Nội sản xuất, ghi điểm với chủ đề mới lạ. Dự án được chấp bút bởi Vũ Liêm, được biết đến với các phim Đội Điều Tra Số 7, Độc Đạo, Biệt Dược Đen…
Trong buổi họp báo ra mắt phim, đại diện nhà sản xuất cho biết không đặt nặng vấn đề doanh thu, thay vào đó muốn tạo ra một sản phẩm có ý nghĩa và giá trị văn hóa để lan tỏa tới khán giả.
Hai diễn viên chính của Huyền tình Dạ Trạch. Ảnh: NSX.
Huyền tình Dạ Trạch xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.
Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn tái hiện hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang. Trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.