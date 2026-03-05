Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tình cũ của Thành Long hiện tại ra sao

  • Thứ năm, 5/3/2026 19:27 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ngô Ỷ Lợi phủ nhận thông tin Thành Long chu cấp tài chính cho con gái là Ngô Trác Lâm. Hiện tại, mối quan hệ của bà và con gái đã hòa hợp hơn.

Theo Chinese Herald, những tin đồn xoay quanh Thành Long và mẹ con Ngô Ỷ Lợi gần đây tiếp tục làm dấy lên tranh luận. Cụ thể, nhiều nguồn tin cho rằng thời gian qua, Thành Long đã bắt đầu hỗ trợ tài chính cho Ngô Trác Lâm thông qua người trung gian. Tình cảm giữa hai cha con ngôi sao hành động cũng trở nên tốt hơn.

Song mới đây, Ngô Ỷ Lợi xuất hiện trên một chương trình trực tuyến, gián tiếp phủ nhận các thông tin này. Trước những thắc mắc về việc Thành Long có thực sự hỗ trợ tài chính cho Ngô Trác Lâm đang sống tại Canada, bao gồm việc chi trả tiền thuê nhà và hỗ trợ sự nghiệp thiết kế của con, thậm chí còn mời con tham gia thiết kế poster cho phim mới hay không, tình cũ của Thành Long chia sẻ ngắn gọn: "Tôi không nghĩ vậy".

Ngo Y Loi anh 1

Ngô Ỷ Lợi (ảnh phải) và con gái Ngô Trác Lâm (ảnh trái). Ảnh: Weibo.

Trước đó, Ngô Trác Lâm công khai đồng tính vào năm 2017, sau đó đăng ký kết hôn tại Canada với bạn đời ngoại quốc Andi Autumn, hơn cô 12 tuổi. Con chung của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi từng bị bắt gặp xếp hàng nhận thực phẩm miễn phí, cuộc sống được cho là rơi vào cảnh khánh kiệt.

Thời gian đầu khi con công khai xu hướng tính dục và kết hôn đồng giới, Ngô Ỷ Lợi thừa nhận chưa thể chấp nhận chuyện này. Nhưng hiện tại, bà cho biết đã có thể đón nhận mọi chuyện với tâm thế cởi mở hơn, học được cách tôn trọng lựa chọn của con.

Ngô Ỷ Lợi cũng tiết lộ mối quan hệ mẹ con đã tốt đẹp hơn trước. Dù không thường xuyên gặp mặt, vào các dịp lễ Tết, bà và Ngô Trác Lâm vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Ngoài ra, việc trò chuyện của hai mẹ con cũng hòa hợp hơn.

Về chuyện tình cảm cá nhân, Ngô Ỷ Lợi cho biết sau khi chia tay Thành Long, bà không vội vã đi tìm mối tình mới mà để cho mọi thứ "tuỳ duyên".

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người mẫu Thụy Tuyết bác tin ngoại tình

Thụy Tuyết phủ nhận tin đồn ngoại tình với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Cô cho biết cả hai chỉ là bạn bè, không đi quá giới hạn.

10 giờ trước

Lý Liên Kiệt phủ nhận thay tim

Ngôi sao hành động chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin thay máu, thay tim để trẻ hóa. Trước đó, ông gây ngỡ ngàng khi "lão hóa ngược" ở tuổi lục tuần.

16 giờ trước

Lời kêu cứu từ vụ phim AI 500 triệu lượt xem

"Hoắc Khứ Bệnh" gây sốc khi cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực sản xuất phim, song đồng thời làm dấy lên không ít tranh cãi, lo ngại.

20 giờ trước

Ngô Ỷ Lợi Thành Long Thành Long Ngô Trác Lâm

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

    FacebookZing Mp3

Đọc tiếp

Con gai Michael Jackson mac tao bao hinh anh

Con gái Michael Jackson mặc táo bạo

2 giờ trước 00:14 6/3/2026

0

Paris Jackson diện thiết kế đặc biệt với đường cắt táo bạo ở giữa thân áo khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris.

Britney Spears bi bat hinh anh

Britney Spears bị bắt

5 giờ trước 22:05 5/3/2026

0

Britney Spears bị bắt giữ tại hạt Ventura, California vào ngày 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Voc dang cua nu ca si U40 hinh anh

Vóc dáng của nữ ca sĩ U40

5 giờ trước 21:33 5/3/2026

0

Hyomin tập luyện 30 phút mỗi ngày, đồng thời bổ sung vitamin đều đặn. Nhờ đó, thành viên nhóm T-ara giữ được vóc dáng cân đối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý