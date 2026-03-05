Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người mẫu Thụy Tuyết bác tin ngoại tình

  • Thứ năm, 5/3/2026 16:58 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Thụy Tuyết phủ nhận tin đồn ngoại tình với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Cô cho biết cả hai chỉ là bạn bè, không đi quá giới hạn.

Theo China Times, Thái Thụy Tuyết hôm 4/3 bị tạp chí Mirror Weekly tố ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình. Cụ thể, người đẹp bị cho là đang cặp kè với Khải Văn, tổng biên tập GQ Đài Loan.

Cùng thời điểm đó, một công ty thám tử tư đăng tải đoạn video đã che mờ, ghi lại cảnh một cặp đôi ngoại tình tại một khu trượt tuyết. Vì thời điểm đăng tải trùng khớp với vụ lùm xùm Thụy Tuyết bị tố ngoại tình, dân mạng cho rằng nhân vật trong video này là Thụy Tuyết và Khải Văn. Những thông tin trên thu hút sự quan tâm của dư luận, làm dấy lên tranh cãi.

Hôm 5/3, phía Thụy Tuyết lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô khẳng định bản thân không phải người xuất hiện trong đoạn video đang được lan truyền, đồng thời bày tỏ mong muốn dân mạng không tiếp tục chia sẻ tin đồn thất thiệt về mình.

Thuy Tuyet anh 1

Thụy Tuyết phủ nhận chuyện ngoại tình. Ảnh: Weibo.

"Về đoạn video trượt tuyết đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây, sau khi xác minh, nội dung video hoàn toàn không liên quan đến tôi. Nhân vật trong video không phải là tôi, mọi suy đoán chỉ là liên tưởng của cư dân mạng. Ngoài ra, tôi cũng không hề đi trượt tuyết cùng ông Khải Văn. Để tránh thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền, tôi xin giải thích một lần và sẽ không phản hồi thêm về sự việc này", người đẹp chia sẻ.

Ngoài ra, thông qua luật sư, người mẫu cũng giải thích về mối quan hệ với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Cô cho biết đã quen Khải Văn vào tháng 11 năm ngoái thông qua bạn bè giới thiệu. Cả hai chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, không có hành vi vượt quá giới hạn. Người đẹp chia sẻ Khải Văn từng nói với cô rằng anh đang sống ly thân với vợ và đã thỏa thuận ly hôn. Vì vậy, cô chỉ đứng trên lập trường bạn bè để quan tâm và ủng hộ anh, hoàn toàn không có những tình tiết ngoại tình, thân mật như tạp chí Mirror Weekly mô tả.

Thái Thụy Tuyết cũng cam kết trong tương lai sẽ thận trọng hơn trong lời nói và hành động, đồng thời cảnh báo nếu có người tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật, cô sẽ thu thập chứng cứ để khởi kiện.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Vợ chồng Brooklyn Beckham thắm thiết

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của chồng, Nicola dành cho anh những món quà bất ngờ. Sau mâu thuẫn với gia đình Beckham, cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít.

15 giờ trước

Lý Liên Kiệt phủ nhận thay tim

Ngôi sao hành động chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin thay máu, thay tim để trẻ hóa. Trước đó, ông gây ngỡ ngàng khi "lão hóa ngược" ở tuổi lục tuần.

16 giờ trước

Người mẫu Thụy Tuyết ngoại tình?

Thụy Tuyết bị tố cặp kè với Khải Văn - tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan, là người đã có gia đình. Thông tin đang gây xôn xao giới giải trí Hoa ngữ.

31:1889 hôm qua

Tử Khiêu

Thụy Tuyết ngoại tình GQ

    Đọc tiếp

    Con gai Michael Jackson mac tao bao hinh anh

    Con gái Michael Jackson mặc táo bạo

    2 giờ trước 00:14 6/3/2026

    0

    Paris Jackson diện thiết kế đặc biệt với đường cắt táo bạo ở giữa thân áo khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris.

    Britney Spears bi bat hinh anh

    Britney Spears bị bắt

    4 giờ trước 22:05 5/3/2026

    0

    Britney Spears bị bắt giữ tại hạt Ventura, California vào ngày 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

    Voc dang cua nu ca si U40 hinh anh

    Vóc dáng của nữ ca sĩ U40

    5 giờ trước 21:33 5/3/2026

    0

    Hyomin tập luyện 30 phút mỗi ngày, đồng thời bổ sung vitamin đều đặn. Nhờ đó, thành viên nhóm T-ara giữ được vóc dáng cân đối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý