Người mẫu Thụy Tuyết bác tin ngoại tình

Thụy Tuyết phủ nhận tin đồn ngoại tình với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Cô cho biết cả hai chỉ là bạn bè, không đi quá giới hạn.

Theo China Times, Thái Thụy Tuyết hôm 4/3 bị tạp chí Mirror Weekly tố ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình. Cụ thể, người đẹp bị cho là đang cặp kè với Khải Văn, tổng biên tập GQ Đài Loan.

Cùng thời điểm đó, một công ty thám tử tư đăng tải đoạn video đã che mờ, ghi lại cảnh một cặp đôi ngoại tình tại một khu trượt tuyết. Vì thời điểm đăng tải trùng khớp với vụ lùm xùm Thụy Tuyết bị tố ngoại tình, dân mạng cho rằng nhân vật trong video này là Thụy Tuyết và Khải Văn. Những thông tin trên thu hút sự quan tâm của dư luận, làm dấy lên tranh cãi.

Hôm 5/3, phía Thụy Tuyết lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô khẳng định bản thân không phải người xuất hiện trong đoạn video đang được lan truyền, đồng thời bày tỏ mong muốn dân mạng không tiếp tục chia sẻ tin đồn thất thiệt về mình.

Thụy Tuyết phủ nhận chuyện ngoại tình. Ảnh: Weibo.

"Về đoạn video trượt tuyết đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây, sau khi xác minh, nội dung video hoàn toàn không liên quan đến tôi. Nhân vật trong video không phải là tôi, mọi suy đoán chỉ là liên tưởng của cư dân mạng. Ngoài ra, tôi cũng không hề đi trượt tuyết cùng ông Khải Văn. Để tránh thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền, tôi xin giải thích một lần và sẽ không phản hồi thêm về sự việc này", người đẹp chia sẻ.

Ngoài ra, thông qua luật sư, người mẫu cũng giải thích về mối quan hệ với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Cô cho biết đã quen Khải Văn vào tháng 11 năm ngoái thông qua bạn bè giới thiệu. Cả hai chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, không có hành vi vượt quá giới hạn. Người đẹp chia sẻ Khải Văn từng nói với cô rằng anh đang sống ly thân với vợ và đã thỏa thuận ly hôn. Vì vậy, cô chỉ đứng trên lập trường bạn bè để quan tâm và ủng hộ anh, hoàn toàn không có những tình tiết ngoại tình, thân mật như tạp chí Mirror Weekly mô tả.

Thái Thụy Tuyết cũng cam kết trong tương lai sẽ thận trọng hơn trong lời nói và hành động, đồng thời cảnh báo nếu có người tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật, cô sẽ thu thập chứng cứ để khởi kiện.