Vợ chồng Brooklyn Beckham thắm thiết

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của chồng, Nicola dành cho anh những món quà bất ngờ. Sau mâu thuẫn với gia đình Beckham, cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít.

Theo Page Six, Nicola Peltz vừa thể hiện tình cảm cho chồng khi chuẩn bị món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của Brooklyn. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/3, cô khoe không gian tổ chức bữa tiệc với bóng bay vàng, hoa tươi, hộp quà tặng và khay bánh donut màu hồng xếp thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Brooklyn".

Brooklyn bày tỏ bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy món quà đặc biệt mà vợ dành tặng. “Chúc mừng sinh nhật, em yêu anh. Em hy vọng mọi điều ước của anh sẽ thành sự thật”, Nicola bày tỏ tình cảm với ông xã.

Phía dưới bài đăng, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ chồng đầy ngọt ngào: “Anh thắp sáng mọi căn phòng chúng mình bước vào và bất kỳ ai quen anh đều yêu mến anh. Anh là người đặc biệt nhất và em rất mãn nguyện khi được làm vợ anh. Em yêu anh nhiều lắm".

Brooklyn cũng tương tác dưới bài đăng của vợ. Đầu bếp trẻ viết: "Em yêu của anh".

Brooklyn và Nicola thường xuyên bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV.

Việc cặp đôi công khai thể hiện tình cảm gây chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước hạnh phúc gia đình nhỏ của Brooklyn. Trước đó, David Beckham và Victoria cũng có động thái chúc mừng sinh nhật con trai cả.

Cụ thể, huyền thoại bóng đá Anh đăng tải một số tấm ảnh cùng Brooklyn trước đây. Anh gọi tên con bằng biệt danh "Bust" cùng chia sẻ: "Cha mẹ yêu con". Trong khi Victoria cũng chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của con trai cả. Cô bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn. Mẹ yêu con rất nhiều".

Hiện tại, Brooklyn vẫn chưa tương tác hay phản hồi công khai những bài đăng chúc mừng của cha mẹ. Trước đó, chàng đầu bếp trẻ tuyên bố không muốn liên lạc với gia đình, yêu cầu cha mẹ không đăng tải bất kỳ tuyên bố nào về anh trên mạng xã hội và chỉ liên hệ thông qua luật sư, sau hàng loạt mâu thuẫn giữa hai bên.