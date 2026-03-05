Chân dung diễn viên hút 9 triệu khách ra rạp

Ngay từ khi tham gia chương trình Produce 101 mùa 2, Park Ji Hoon đã ngay lập tức thu hút chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai theo kiểu mềm mại, đáng yêu. Anh từng được các đồng đội bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất trong số các thực tập sinh. Ji Hoon sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, đặc biệt là đôi mắt hút hồn và nụ cười tỏa nắng.

Anh sau đó debut trong nhóm nhạc Wanna One, thu hút đông đảo người hâm mộ. Sau khi Wanna One chính thức kết thúc hoạt động vào đầu năm 2019, Ji Hoon trở thành nghệ sĩ solo, phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Anh cũng bắt đầu nhận lời tham gia diễn xuất trong khoảng thời gian này, với Flower Crew: Joseon Marriage Agency. Ngôi sao sinh năm 1999 sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Love Revolution, Weak Hero Class…

Mới nhất, The Man Who Lives with the King của tài tử đang gây sốt phòng vé Hàn Quốc. Theo thống kê, tính đến ngày 4/3, bộ phim cổ trang đã vượt mốc 9,4 triệu lượt khán giả ra rạp. Con số này vẫn đang tăng nhanh và dự kiến sẽ chạm mốc 10 triệu lượt khán giả trong vài ngày tới.

Trong The Man Who Lives with the King, Park Ji Hoon vào vai Danjong (Lee Hong Wi), một vị vua trẻ bị lưu đày với cuộc đời đầy bi kịch. Diễn xuất của ngôi sao trẻ nhận được lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Anh biểu cảm tự nhiên, thể hiện được đa dạng sắc thái tâm lý nhân vật.

Cùng với sức hút ấn tượng của bộ phim, Park Ji Hoon cũng dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng các ngôi sao đang lên, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc. Trang Instagram cá nhân của diễn viên trẻ hiện thu hút hơn 7 triệu lượt theo dõi. Những ngày qua, anh cùng ê-kíp tích cực quảng bá cho dự án phim.

Park Ji Hoon sinh năm 1999 tại Masan, tỉnh Gyeongsang và chuyển về Seoul sống từ khi 7 tuổi. Anh tốt nghiệp trường Đại học Chung-Ang, khoa Sân khấu & Điện ảnh. Ít ai biết, trước khi trở thành thần tượng âm nhạc, Park Ji Hoon đã có kinh nghiệm diễn xuất. Từ khi mới 7 tuổi, anh đã đóng vai nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Truyền thuyết Jumong, Hãy cười lên nào, Đức vua và tôi hay Huyền thoại Iljimae…

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.