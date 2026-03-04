Miu Lê thừa nhận độc thân

Trên kênh cá nhân, Miu Lê cho biết cô đang "độc thân vui vẻ". Chia sẻ của nữ ca sĩ rộ nghi vấn cô và Nam Vlog đã đường ai nấy đi.

Tối 4/3, Miu Lê gây chú ý khi chia sẻ "8/3 này độc thân vui vẻ" trên kênh cá nhân. Động thái của nữ ca sĩ được cho là ngầm khẳng định cô và Nam Vlog đã chia tay.

Thời gian gần đây, cả hai cũng không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước.

Trên trang cá nhân, Miu Lê chỉ cập nhật những hình ảnh trong các dự án cá nhân hoặc buổi biểu diễn. Vào dịp lễ 30/4 tới đây, cô sẽ góp mặt ở phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh.

Miu Lê gây chú ý khi chia sẻ đang độc thân. Ảnh: FBNV.

Miu Lê và Nam Vlog được phát hiện hẹn hò vào tháng 8/2025. Khi đó, họ xuất hiện tình tứ bên nhau trong trang phục giản dị. Nữ ca sĩ còn chủ động khoác tay Nam Vlog. Sau đó, cả hai nhiều lần thoải mái đồng hành ở nhiều nơi hoặc thể hiện tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội. Dù vậy, Miu Lê và Nam Vlog không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Đến đầu tháng 9/2025, cặp đôi vướng nghi vấn chia tay và hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Song không lâu sau đó, cô có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện chia tay. Theo đó, Miu Lê đăng ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn có viên đá hình trái tim màu hồng phấn. Kèm theo hình ảnh, Miu Lê chia sẻ: "Nhẫn mới xinh không ạ. Món quà Miu yêu nhất từ người Miu yêu nhất".

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, cô tham gia chương trình Em xinh "say hi". Song sau khi game show khép lại, Miu Lê khá im ắng.

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, là em trai người mẫu Trần Thu Hằng. Anh từng du học Canada và sở hữu chiều cao gần 1,9 m. Nam Vlog có kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt theo dõi với nội dung chủ yếu về ẩm thực. Anh cũng thỉnh thoảng tham dự các sự kiện giải trí, từng cùng chị gái tham gia Vua đầu bếp.