Người mẫu Thụy Tuyết ngoại tình?

Thụy Tuyết bị tố cặp kè với Khải Văn - tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan, là người đã có gia đình. Thông tin đang gây xôn xao giới giải trí Hoa ngữ.

Theo China Times, Thụy Tuyết (tên đầy đủ Thái Thụy Tuyết) mới đây gây xôn xao khi bị tờ Mirror Weekly tung bằng chứng ngoại tình. Cô được cho là đã cặp kè với Khải Văn - tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan.

Mirror Weekly cho hay tối 28/2, Thụy Tuyết từ Nhật Bản trở về sân bay Đào Viên. Khải Văn lái xe đến đón và cùng cô trở về nơi ở của anh tại thành phố Đài Bắc. Cả hai cùng ở trong nhà riêng đến rạng sáng hôm sau. Tờ báo cũng cho biết có nhân chứng bắt gặp Thụy Tuyết và Khải Văn hẹn hò thân mật tại khu Tín Nghĩa, trao nhau nụ hôn.

Vụ việc nữ người mẫu và tổng biên tập tạp chí bị khui chuyện ngoại tình nhanh chóng thu hút chú ý, kéo theo hàng loạt bàn luận trái chiều. Hiện tại, phía Thái Thụy Tuyết lẫn Khải Văn đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Thụy Tuyết bị tố ngoại tình với người đàn ông đã lập gia đình. Ảnh: Weibo.

Khải Văn sở hữu hồ sơ sự nghiệp ấn tượng, sau khi du học trở về nước đã làm qua nhiều công việc như nhà thiết kế, biên tập viên, rồi thăng tiến lên vị trí tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan. Anh đã kết hôn và có 3 con, xây dựng hình ảnh người đàn ông mẫu mực, yêu gia đình trên mạng xã hội.

Trong khi Thái Thụy Tuyết là mỹ nhân có tiếng, từng nổi lên với danh xưng "nữ thần trường THPT nữ sinh Đài Bắc số 1". Người đẹp có tình trường khá ồn ào. Trước đó, hồi năm 2023, Thụy Tuyết từng bị chụp lại cảnh hôn Tôn Mạch Kiệt giữa phố. Cả hai sau đó công khai hẹn hò, song chưa đầy một năm đã rộ tin chia tay. Một số nguồn tin chia sẻ phía gia đình Mạch Kiệt phản đối mối quan hệ, còn cho rằng Thụy Tuyết "vỡ mộng làm dâu hào môn".

Mặc dù vậy, Thụy Tuyết và Mạch Kiệt sau đó vẫn tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn tái hợp. Nhưng đến dịp sinh nhật 29 tuổi, nữ người mẫu lại cho biết đang độc thân. "Cảm ơn những trải nghiệm trong quá khứ đã giúp tôi học cách buông bỏ những mối quan hệ không lành mạnh, và biết dành nhiều tình yêu hơn cho bản thân, gia đình và bạn bè", người đẹp chia sẻ đầy ẩn ý.