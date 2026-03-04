Lý Hải rút lui, 5 phim xâu xé

Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.

Đến những ngày đầu tháng 3/2026, khi các dự án tham gia đường đua 30/4 (được xem là “miếng bánh” lớn thứ hai của thị trường nội địa sau mùa phim Tết) dần lộ diện, khán giả vẫn chưa thấy cái tên quen thuộc, từng thống trị suốt nhiều năm qua: Lý Hải.

Lúc này, với việc hầu hết nhà phát hành đã tung ra các quân bài của mình, gần như chắc chắn Lý Hải sẽ rút khỏi đường đua năm nay. Rõ ràng, đây là quyết định gây bất ngờ lớn, bởi không nhiều người nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ "mảnh đất màu mỡ" đã làm nên tên tuổi bản thân.

Song với những gì đã xảy ra một năm trước đó, quyết định này thực chất hoàn toàn có thể lý giải.

Từ thâu tóm đến phải chia sẻ dần "miếng bánh"

Kể từ khi dấn thân vào nghiệp làm phim với Lật mặt (2015), Lý Hải đã ngự trị ở phòng vé 30/4 suốt 10 năm, gần như độc chiếm thị trường trong giai đoạn điện ảnh nội địa đang ở khúc cua “mò mẫm” chuyển mình, chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. Việc khai thác triệt để “đất vàng” này còn đưa anh lên hàng đạo diễn nghìn tỷ, với khoảng 1.400 tỷ đồng từ 8 tác phẩm, chỉ xếp sau Trấn Thành.

Nếu không tính cú vấp với Lật mặt 8, thì những năm trước Lý Hải vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng, phim sau luôn cao hơn đáng kể so với phim trước. Điểm nhấn nằm ở năm 2024 với Lật mặt 7, khi dự án gần như ăn trọn “miếng bánh” phòng vé 30/4, trở thành phim Việt ăn khách thứ ba lịch sử với 483 tỷ đồng .

Việc liên tiếp thắng tại phòng vé 30/4 đưa Lý Hải lên hàng đạo diễn nghìn tỷ.

Thực chất, ở các mùa trước đó, Lý Hải ít nhiều đều phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm. Với Lật mặt 6, anh cạnh tranh với Con Nhót mót chồng có Thu Trang và Thái Hòa. Trong khi đó, Lật mặt 5 cũng có cuộc kèn cựa với nhiều phim Việt khác trong bối cảnh thị trường vừa trở lại sau Covid-19. Dù không tránh khỏi việc phải chia sẻ thị phần, các dự án của Lý Hải vẫn giành chiến thắng chung cuộc, với doanh thu vươn lên con số hàng trăm tỷ đồng.

Riêng Lật mặt 7, Lý Hải thực sự ở thế “một mình một ngựa”, khi không có bất kỳ đối thủ nội địa nào ra rạp cùng thời điểm. Từ đó, phim luôn duy trì ở mức hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày, tỷ lệ lấp đầy rạp cũng luôn ở mức cao. Phần thứ bảy của thương hiệu từ đó đạt mức tăng trưởng đột biến, cao hơn nhiều so với các tác phẩm trước đó. Lật mặt 7 chỉ mất 4 ngày để chạm mốc 100 tỷ đồng và hơn một tuần để cán mốc 200 tỷ.

Sau màn “kiếm tiền” kỷ lục của Lật mặt 7, Lý Hải cũng xác lập vị thế tương tự Trấn Thành ở mùa phim Tết, trở thành một trong hai “ông lớn” của thị trường điện ảnh nội địa.

Đáng chú ý, nam đạo diễn cho thấy sức ảnh hưởng lớn tại thị trường miền Nam, khi sự ủng hộ của khán giả khu vực này trở thành “vũ khí” giúp nam đạo diễn chinh phục các cột mốc phòng vé. Đơn cử, Lật mặt: 48H có doanh thu ở thị trường miền Nam cao gấp 6 lần so với miền Bắc. Trong khi đó, trong cuộc cạnh tranh với Victor Vũ một năm trước, phim của Lý Hải cũng rất ăn khách tại khu vực miền Tây và miền Nam, ghi nhận doanh thu gấp đôi Thám tử Kiên ở nhiều địa phương, dù lại lép vế tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào năm 2025, khi lần đầu tiên Lý Hải thất bại ngay trên chính chiến trường đã làm nên tên tuổi của mình. Trong một năm mà nam đạo diễn cho thấy sự sụt giảm phong độ rõ rệt, anh phải đối đầu với Victor Vũ đang ở giai đoạn thăng hoa với Thám tử Kiên, dự án được đánh giá là tốt bậc nhất trong sự nghiệp của nhà làm phim Việt Kiều.

Không chỉ thua trong cuộc chiến doanh thu với Thám tử Kiên, Lật mặt 8 còn vướng không ít lùm xùm hậu trường, từ việc ê-kíp cho rằng phim bị “chơi xấu”, những nghi vấn về lượng vé ảo bất thường, cho đến các tranh cãi xoay quanh chất lượng tác phẩm.

Dường như, chính cú sốc phòng vé cùng hành trình nhiều trắc trở của Lật mặt 8 đã khiến Lý Hải có thêm những cân nhắc về hành trình làm phim của mình. Song, việc tạm vắng mặt khỏi đường đua năm nay vẫn được xem là một bước lùi đáng kể, khi thị trường điện ảnh nội địa ngày càng khốc liệt.

Lý Hải không xuất hiện tại đường đua 30/4 sau 10 năm.

“Hỗn chiến” 5 bộ phim

Với hai dịp lễ lớn liền kề nhau, phòng vé giai đoạn cuối tháng 4/2026 được dự đoán sẽ có dung lượng gấp đôi ngày thường. Cùng lúc, việc Lý Hải rút lui khiến đường đua trở nên khó lường hơn, khi nhiều đối thủ mạnh đồng loạt nhập cuộc nhưng chưa ai cho thấy khả năng “dẫn dắt” phòng vé như cách Lý Hải từng làm trước đây, hay Trấn Thành ở mùa phim Tết vừa qua.

Theo ghi nhận, hiện có 5 tác phẩm lên kế hoạch ra rạp trong dịp này. Trong đó, 4 dự án đã khởi động truyền thông và sẵn sàng tham chiến gồm Anh hùng (Võ Thạch Thảo; CGV), Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh; Lotte), Phí Phông (Đỗ Quốc Trung; CJ) và Heo năm móng (Lưu Thành Luân; Galaxy). Dự án còn lại là Giải cứu (Nhất Trung), đã ấn định lịch phát hành từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa công bố thêm thông tin.

Trong số này, Anh hùng gây chú ý nhờ dàn diễn viên đã chứng minh thực lực như Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, cùng câu chuyện xoay quanh lừa đảo từ thiện dễ khơi gợi tò mò. Gần đây, khi các mô-típ quen thuộc như gia đình hay kinh dị dần khiến khán giả ngán ngẩm, những chủ đề mới mẻ, mang tính thời sự lại bắt đầu thu hút sự quan tâm. Trước đó, Thiên đường máu từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ với câu chuyện về lừa đảo trực tuyến, cho thấy sức hút của dạng đề tài này.

Đại tiệc trăng máu 8 cũng tạo cảm giác mới lạ không kém khi được giới thiệu với cấu trúc “phim trong phim”, kết hợp yếu tố zombie, gợi liên tưởng đến tác phẩm độc lập nổi tiếng của Nhật Bản One Cut of the Dead (2017). Dự án đánh dấu cú bắt tay giữa Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn, đồng thời quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát...

Đường đua 30/4 trở thành cuộc hỗn chiến.

Trong khi đó, Phí Phông và Heo năm móng đều khai thác các sinh vật kinh dị trong văn hóa dân gian. Nếu Phí Phông xoay quanh truyền thuyết vùng Tây Bắc, thì Heo năm móng tiếp tục mở rộng vũ trụ kinh dị Ngũ hành, lần này lấy cảm hứng từ quái vật trong văn hóa của người Khmer. Dù mang màu sắc giải trí rõ nét, triển vọng phòng vé của hai dự án vẫn còn bỏ ngỏ khi dòng phim kinh dị đã có dấu hiệu giảm nhiệt trong thời gian gần đây.

Trong số này, Anh hùng được dự đoán nhỉnh hơn đôi chút, khi Thái Hòa vẫn là gương mặt có sức hút ổn định tại phòng vé, trong khi đề tài phim cũng mang tính thời sự, dễ tiếp cận khán giả. Bên cạnh đó, ê-kíp truyền thông của dự án cũng được đánh giá dày dạn kinh nghiệm trong những cuộc cạnh tranh phòng vé khốc liệt. Dù vậy, lợi thế của Anh hùng so với các đối thủ thực chất không quá lớn, mặt bằng chung năm nay vẫn được xem là khá cân bằng.

Theo dự đoán, đường đua năm nay nhiều khả năng sẽ diễn ra theo thế giằng co, khi các đối thủ liên tục kiềm chân lẫn nhau; mỗi phim có thể giữ một phần khán giả riêng, kéo theo cuộc cạnh tranh liên tục về suất chiếu và mức độ chú ý. Điều này cũng đồng nghĩa mùa phim năm nay khó xuất hiện một cái tên bứt lên áp đảo, khoảng cách doanh thu giữa các đối thủ nhiều khả năng không quá lớn.