'Bông hồng lai' bị xóa sổ

Ngày 4/3, tờ Sports Khan đưa tin phần giới thiệu của nhóm New Jeans trên Apple Music đã được thay đổi hoàn toàn. Phần giới thiệu hiện tại ghi tên 4 thành viên, loại bỏ Danielle. Trước đó vào 2/3, các banner chính thức của New Jeans trên X (trước đây là Twitter), Facebook và YouTube đều được thay đổi từ ảnh nhóm của các thành viên sang hình logo nhóm. Trang thông tin của nhóm trên Spotify cũng được thay đổi, từ 5 thành viên nay chỉ còn 4 người. Ảnh: Osen.

Theo Sports Khan, ADOR đang có động thái mạnh mẽ nhằm xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết của Danielle. Ngoài ra, mới đây, ADOR cũng thông báo chấm dứt dịch vụ lưu trữ lịch sử trò chuyện trước đây của Danielle trên nền tảng dành riêng cho người hâm mộ Phoning kể từ 3/4. Ảnh: Allure, iMBC.

Trước đó, ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle. “Chúng tôi nhận thấy sẽ rất khó để cô ấy tiếp tục làm việc với chúng tôi với tư cách thành viên của New Jeans và nghệ sĩ thuộc ADOR. Vì vậy chúng tôi đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với cô ấy. Chúng tôi dự định khởi kiện gia đình của Danielle và cựu CEO Min Hee Jin”, công ty thông báo. Ảnh: W Korea.

Sau đó, ADOR đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 43,1 tỷ won từ Danielle, gia đình nữ ca sĩ và cựu CEO Min Hee Jin. Công ty cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc New Jeans gián đoạn hoạt động suốt thời gian dài. Danielle đã thuê luật sư để giải quyết vụ việc. Ảnh: Wikitree.

Sau khi rời nhóm vào tháng 1, Danielle đã bày tỏ cảm xúc thông qua mạng xã hội. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi có thể nói rõ điều này: Tôi đã chiến đấu đến cùng để ở lại với các thành viên và sự thật đó vẫn luôn ở trong tôi. Nhiều vấn đề vẫn đang được giải quyết. New Jeans sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Ngay cả khi chúng tôi ở một vị trí hơi khác". Ảnh: Star News.

Danielle sinh năm 2005, mang trong mình 2 dòng máu Hàn Quốc và Australia. Nữ ca sĩ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc NewJeans do ADOR thành lập năm 2022. Nhóm trở thành hiện tượng Kpop với hàng loạt bài hát nổi tiếng như Attention, Super Shy, OMG… Năm 2024, CEO của ADOR là Min Hee Jin xảy ra tranh chấp với công ty mẹ HYBE. Các thành viên New Jeans đứng về phía Min Hee Jin, đồng thời tố cáo HYBE phân biệt đối xử, đạo nhái concept của nhóm cho các nhóm nhạc khác trong tập đoàn… Ảnh: Yonhap News.

Vụ tranh chấp giữa đôi bên kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp. Ngày 30/10/2025, New Jeans chính thức thua kiện trước HYPE và ADOR. Sau đó, 4 thành viên của New Jeans lần lượt trở lại công ty. Riêng Danielle bị công ty chấm dứt hợp đồng. Đồng nghĩa, Danielle phải rời khỏi công ty cũng như nhóm nhạc đình đám này. Ảnh: DongA, Edaily.

