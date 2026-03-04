Động thái của Minh Beta sau khi 'Mùi phở' thu 38 tỷ đồng ở Việt Nam

Bộ phim Tết của Minh Beta ra mắt tại nhiều thị trường trên thế giới kể từ ngày 13/3. Tác phẩm có hành trình không mấy thuận lợi ở rạp Việt, hiện mới thu 38 tỷ đồng.

Trưa 4/3, đạo diễn Minh Beta thông báo Mùi phở sẽ được công chiếu tại một số thị trường quốc tế, với tựa tiếng Anh Scent of Pho. Cụ thể, tác phẩm sẽ ra mắt tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc và Slovakia từ ngày 13/3. Sau đó, phim có Xuân Hinh, Thu Trang tiếp tục được chiếu tại hai thị trường là Australia và Nhật Bản.

"Mong khán giả các nước đều yêu thích Mùi phở. Mê phở, thèm phở, xem phim Mùi Phở!", đạo diễn bày tỏ trên trang cá nhân.

Minh Beta và nghệ sĩ Xuân Hinh tích cực quảng bá Mùi phở. Ảnh: FBNV.

Việc đứa con tinh thần của Minh Beta tìm đường ra quốc tế thu hút sự chú ý. Đây được cho là hướng đi hợp lý tại thời điểm hiện tại, giúp nhà sản xuất thu hẹp khoản lỗ.

Trước đó, Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên Đán 2026, bên cạnh Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho.

Song, ba đối thủ đều có hành trình phòng vé khá thuận lợi, hiện đều đã sinh lời cho nhà sản xuất. Trong khi Mùi phở dù có lợi thế từ lượng vé bán trước (presale), song đáng tiếc lại hụt hơi kể từ khi chính thức khởi chiếu, hiện tại đối diện thua lỗ nặng.

Doanh thu tác phẩm do Minh Beta cầm trịch tính tới trưa 4/3 là 38 tỷ đồng - theo thống kê của Box Office Vietnam. Trong khi, Mùi phở theo tiết lộ phải thu 100 tỷ mới có lãi.

Dự án thực chất có chiến dịch truyền thông bài bản, lại quy tụ hai ngôi sao làng hài hàng đầu hai miền Bắc - Nam là Xuân Hinh cùng Thu Trang.

Thế nhưng, tác phẩm chưa đạt doanh thu khả quan một phần vì giới hạn tệp khán giả. Nhiều chi tiết, tình huống hay mảng miếng hài trong phim khó tiếp cận với khán giả khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng vướng tranh luận về chất lượng kịch bản.