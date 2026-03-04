Angelababy hẹn hò bạn trai kém tuổi

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn từ 2022. Theo paparazzi Lưu Đại Chùy, sau khi chia tay chồng cũ, nữ diễn viên này hẹn hò bạn trai kém tuổi.

Star UDN đưa tin blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy cho biết Angelababy từng hẹn hò. Người này khẳng định đã chụp được ảnh của nữ diễn viên với bạn trai tại phim trường Hoành Điếm. Tuy nhiên, thời điểm đó, studio của Angelababy phủ nhận mối quan hệ này, thậm chí nhấn mạnh nữ diễn viên độc thân.

Cũng trong buổi livestream với Lưu Đại Chùy, một paparazzi khác chia sẻ: "Cô ấy có một bạn trai ở Hong Kong. Người đó trẻ hơn cô ấy". Tuy nhiên, người này thừa nhận vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Paparazzi này nói thêm sự nghiệp của Angelababy đã chuyển hướng sang Hong Kong và cô ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng ở Trung Quốc đại lục. Do đó, việc theo dõi cô trở nên khó khăn hơn đối với các tay săn ảnh.

Angelababy chưa lên tiếng về tin hẹn hò. Ảnh: HK01.

Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa với Huỳnh Hiểu Minh vào 2015. Cặp sao tuyên bố ly hôn năm 2022, gây chấn động dư luận. Sau ly hôn, Angelababy vướng vào lệnh cấm vận vì xem show diễn thoát y của Lisa. Vụ việc khiến cô bị cấm sóng trong một thời gian. Ồn ào lần này khiến sự nghiệp của cô lao dốc. Đến năm ngoái, cô dần trở lại trước công chúng nhưng danh tiếng cũng không còn như xưa.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh mới đây lộ ảnh hẹn hò một ca sĩ kém 22 tuổi ở Singapore. Trước đó, anh từng công khai hẹn hò hot girl Diệp Kha. Hai người thậm chí có một con chung. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Diệp Kha thông báo đã chia tay Huỳnh Hiểu Minh.