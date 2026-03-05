Minh Hằng lại thất bại?

Trở lại với dự án được đầu tư lớn, thông điệp ý nghĩa, thậm chí có sự góp mặt của Tóc Tiên nhưng Minh Hằng vẫn chưa tạo được hiệu ứng lớn.

Qua màn trở lại với MV Hoa hồng ai vun trồng mới đây, Minh Hằng vẫn kiên định với hình tượng nữ quyền. Cô tiếp tục theo đuổi hình ảnh phụ nữ độc lập, mạnh mẽ trong âm nhạc. Sản phẩm tiếp tục được đầu tư chỉn chu về ý tưởng lẫn hình ảnh, đồng thời đánh dấu lần hợp tác mới giữa cô và nhóm sản xuất DTAP sau Director.

Đáng chú ý, cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh Hoa hồng ai vun trồng đều có sự góp sức của Tóc Tiên. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ sinh năm 1989 trong dự án lần này của Minh Hằng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt chuyên môn hay sức hút truyền thông. Đây là màn tái hợp đáng chú ý của 2 nghệ sĩ bước ra từ Chị đẹp đạp gió. Trong cuộc thi đó, chính họ cũng nhiều lần được công chúng đặt vào tình thế đối đầu nhau.

Cộng thêm, trong bối cảnh showbiz thường được nhắc đến với những câu chuyện cạnh tranh khốc liệt, sự kết hợp của Minh Hằng và Tóc Tiên phần nào tạo nên thông điệp tích cực về tinh thần gắn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa các nghệ sĩ nữ.

MV đầu tư nhưng âm nhạc thiếu dấu ấn

Được phát hành đúng thời điểm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, Hoa hồng ai vun trồng mang thông điệp tích cực với ca từ ý nghĩa, khích lệ một nửa thế giới hãy luôn yêu thương, trân trọng bản thân như cách họ mong đợi người khác nâng niu mình.

Cả phần hình ảnh lẫn nội dung ca khúc đều được kết hợp, xây dựng một cách khéo léo để truyền tải trọn vẹn thông điệp trên. Trong đó phần hình ảnh khắc họa hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, dám bước ra khỏi mối quan hệ độc hại, học cách tôn trọng cảm xúc của chính mình.

Minh Hằng và Tóc Tiên lần đầu hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FBNV.

"Tôi hiểu khi một người phụ nữ không đủ yêu thương bản thân, họ sẽ không thật sự hạnh phúc và người bên cạnh họ cũng thế. Cuộc sống này chắc chắn không hề suôn sẻ, nhưng sau tất cả những chông chênh, ai rồi cũng nên đứng lên để bước tiếp và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và phụ nữ không hề đơn độc, bởi ngoài kia sẽ có rất nhiều người ủng hộ, đồng cảm với bạn", Minh Hằng chia sẻ về thông điệp bài hát.

Phần hình ảnh được Minh Hằng và ê-kíp đầu tư lớn với tông màu trầm, nhiều chi tiết ẩn dụ cài cắm trong những khung hình đẹp. Trong MV, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư sử dụng hoa hồng làm chất liệu xuyên suốt để ẩn dụ cho vẻ đẹp rực rỡ nhưng chứa đựng sự kiên cường, gai góc của người phụ nữ Việt.

Sự đầu tư không chỉ bối cảnh, ý tưởng còn thể hiện rõ trong trang phục của nữ ca sĩ. Minh Hằng thay đổi nhiều layout trang phục với những phong cách khác nhau nhưng chủ yếu thiên về sự quyến rũ, cổ điển xen kẽ những chi tiết đậm chất Á Đông. Không ít bộ trang phục trong đó cắt xẻ táo bạo hoặc chất liệu xuyên thấu tôn lên vóc dáng đẹp, cân đối của các ca sĩ.

Hoa hồng ai vun trồng mang màu sắc pop pha chút ma mị, với tiết tấu nhẹ nhàng và giai điệu tương đối dễ nghe. Ca khúc được sáng tác theo hướng mềm mại, phù hợp với chất giọng mảnh, ngọt ngào và nữ tính của Minh Hằng. Sự góp giọng của Tóc Tiên pha trộn thêm màu sắc mới cho bài hát.

Tóc Tiên vốn sắc sảo, đa dạng và có cách xử lý linh hoạt, tạo nên sự tương phản thú vị khi kết hợp cùng chất giọng dịu dàng của Minh Hằng. Những đoạn song ca giữa 2 nghệ sĩ tạo cảm giác khá hài hòa và ăn ý.

Dẫu vậy, xét về tổng thể, Hoa hồng ai vun trồng chỉ dừng lại ở mức dễ nghe. Ca khúc thiếu những điểm nhấn, cao trào để tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Phần giai điệu được triển khai đều, không có nhiều biến chuyển đáng kể, khiến mạch cảm xúc của bài hát đều đều, hơi buồn tẻ và trôi tuột.

Có lẽ sự dàn trải này khiến sản phẩm khó tạo được cảm giác bùng nổ, dù có sự kết hợp của 2 giọng ca nữ nổi tiếng. Điều đó phần nào lý giải vì sao bài hát chưa tạo được sức hút mạnh mẽ như kỳ vọng, bất chấp sự đầu tư về hình ảnh và thông điệp.

Minh Hằng gặp khó

Sau gần 2 ngày ra mắt, MV mới đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube. Con số khá khiêm tốn so với mức độ đầu tư và kỳ vọng dành cho dự án. Càng đáng tiếc khi dự án có sự kết hợp của 2 ca sĩ cũng thuộc top đầu ở thị trường hiện giờ. Con số này thậm chí thấp hơn cả MV bị chê trước đó của Minh Hằng là Director.

Thực tế, đây không phải lần đầu gần đây Minh Hằng gặp khó khăn về mặt thành tích. Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ phát hành MV Director, một sản phẩm cũng được đầu tư lớn về hình ảnh và ý tưởng. Director cũng do DTAP thực hiện. Tuy nhiên, dự án lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chê về phần giai điệu và cách thể hiện.

2 lần trở lại của Minh Hằng đều được đầu tư lớn nhưng không tạo tiếng vang như mong đợi. Ảnh: FBNV.

Trong sản phẩm đó, giọng hát của Minh Hằng bị chê yếu, mờ nhạt, không nghe rõ lời. Ca từ là điểm trừ lớn, bị đánh giá sáo rỗng, sến và thiếu chiều sâu. Cũng mang tinh thần nữ quyền, nhưng lời bài hát lại đơn giản, không tạo được sự đồng cảm. Vì những yếu tố trên, từ một dự án rất được kỳ vọng, Director lại không bùng nổ như mong đợi khi ra mắt. MV đạt khoảng 474.000 lượt xem sau khoảng 2 ngày phát hành.

Việc liên tiếp tung ra những sản phẩm được chăm chút, đầu tư nhưng chưa đạt hiệu ứng như mong đợi khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về khả năng trở lại thời kỳ đỉnh cao của Minh Hằng trong âm nhạc. Những năm thuộc thập niên 2000, cô từng là gương mặt nổi bật của Vpop với loạt bản hit phủ sóng rộng khắp thị trường âm nhạc. Sau nhiều năm vắng bóng, Minh Hằng dường như đang loay hoay và gặp khó khăn trong việc lập lại thành tích cũ.

Dẫu vậy, lựa chọn theo đuổi hình ảnh nữ quyền và hợp tác với những ê-kíp sáng tạo mới, trẻ trung cho thấy Minh Hằng tự tin, dám tìm tòi, thử nghiệm hướng đi khác cho mình thay vì chọn con đường an toàn. Con đường ấy có thể gian nan, chưa mang lại thành tích lập tức, nhưng đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực làm mới bản thân của nữ ca sĩ.