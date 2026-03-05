Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoãn tổ chức đêm nhạc Anh trai 'say hi' ở Hà Nội

  • Thứ năm, 5/3/2026 18:52 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào 16/3 thay vì 14/3 như thông báo trước đó của ê-kíp sản xuất.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ 2 của Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất thông báo lùi ngày tổ chức sự kiện. Theo đó, đêm nhạc được chuyển sang 16/3, cũng tại sân Mỹ Đình.

Đơn vị sản xuất cho biết đã nhận được công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 5/3, đề nghị điều chỉnh thời gian .

“Nhận định thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19h ngày 14/3 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/03/2026) - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức bầu cử, cũng như tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị BTC nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử”, BTC thông báo.

Anh trai anh 1

5 nghệ sĩ chiến thắng trong Anh trai "say hi" màu 2. Ảnh: NSX.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự thay đổi này. Các hướng dẫn cụ thể và lịch trình liên quan sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Concert Anh trai “say hi” mùa 2 ở Hà Nội được bán vé từ cuối tháng 1 với 13 khu cùng 6 hạng vé khác nhau. Giá vé dao động từ 950.000 đồng tới 10 triệu đồng. So với mùa đầu tiên luôn trong tình trạng cháy vé, concert mùa 2 của Anh trai “say hi” bán chậm hơn. Theo kết quả trên trang bán vé tính tới chiều 27/2, tất cả hạng vé vẫn còn. Trong khi đó, mùa 1 của chương trình kéo dài tới đêm nhạc thứ 8 diễn ra ở TP.HCM, Hà Nội và Mỹ đồng thời thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Mùa 2 của chương trình quy tụ 30 anh trai với nhiều gương mặt nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, Vũ Cát Tường, Big Daddy… Chương trình tiếp tục do Trấn Thành dẫn dắt. Trong đêm chung kết, Negav trở thành quán quân. Những gương mặt còn lại của top 5 là buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray, và Sơn.K.

Minh Hạo

