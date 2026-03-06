Lý do Britney Spears bị bắt

Theo Page Six, các sĩ quan đã tạm giữ Britney Spears vào tối 4/3 (giờ Mỹ), vì nghi ngờ cô lái xe dưới ảnh hưởng của cả rượu lẫn chất kích thích. Nguồn tin cho biết cô bị cảnh sát chặn lại sau khi được cho là lái chiếc BMW màu đen "một cách thất thường với tốc độ cao", khi đang ở gần lối ra Borchard Road tại Newbury Park.
|
Britney Spears thời gian qua liên tục khiến người hâm mộ lo lắng. Ảnh: IGNV.
Ngôi sao 44 tuổi đã phải thực hiện một loạt bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường trước khi bị bắt và đưa vào nhà giam Ventura County Main Jail. Một nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho biết cảnh sát cũng phát hiện một chất chưa xác định trong xe của cô vào thời điểm bị bắt.
Sau khi bị còng tay, Spears được cho là đã được đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu nhằm xác định nồng độ cồn trong máu. Chủ nhân hit Gimme More được ghi nhận vào sổ giam lúc 3h2' sáng 5/3 và được thả ra lúc 6h7' cùng ngày, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura.
Kết quả xét nghiệm hóa học của cô vẫn đang chờ xử lý và giới chức vẫn đang mở rộng cuộc điều tra. Phiên điều trần của cô dự kiến diễn ra vào ngày 4/5.
Chia sẻ với Page Six, đại diện của Spears đã gọi vụ bắt giữ này là "đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa".
"Britney sẽ thực hiện những bước đúng đắn và tuân thủ pháp luật. Hy vọng đây có thể là bước đầu tiên cho sự thay đổi đã quá chậm trễ nhưng cần thiết trong cuộc sống của cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này", người này nói.
