Cruz Beckham muốn giảng hòa

  • Thứ sáu, 6/3/2026 09:30 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

TMZ cho biết Cruz dường như đang nuôi hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt với anh trai Brooklyn.

Cruz Beckham vừa có cuộc trò chuyện ngắn với tờ TMZ hôm 4/3 tại Paris, Pháp. Trước ống kính phóng viên, nam ca sĩ 21 tuổi đã công khai chúc mừng sinh nhật anh trai Brooklyn. Đây được cho là động thái bày tỏ mong muốn giảng hòa với Brooklyn, sau khi hai bên xảy ra hàng loạt mâu thuẫn khiến mối quan hệ của họ rạn nứt trong khoảng thời gian qua.

Cruz Beckham anh 1

Sau vợ chồng David Beckham, đến lượt Cruz công khai chúc mừng sinh nhật Brooklyn. Ảnh: Backgrid.

Mặc dù vậy, Cruz vẫn né tránh trả lời câu hỏi liệu hai anh em gần đây có nói chuyện với nhau hay không. Sau đó, anh cảm ơn phóng viên trước khi băng qua đường cùng bạn gái Jackie Apostel.

Không chỉ Cruz, một số thành viên khác trong gia đình Beckham cũng có động thái chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của Brooklyn. Huyền thoại bóng đá Anh và bà xã đều đăng tải trên mạng xã hội lời chúc mừng sinh nhật con trai cả, bất chấp việc Brooklyn trước đó đã yêu cầu gia đình ngừng liên lạc trực tiếp, chỉ nói chuyện qua luật sư.

"27 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật con. Bố mẹ yêu con", Beckham viết trên Instagram Story, kèm bức ảnh ông chụp cùng vợ và Brooklyn hồi nhỏ trong hồ bơi.

Victoria sau đó chia sẻ lại bức ảnh này lên Story của mình và viết: "Chúc mừng sinh nhật Brooklyn, chúng ta yêu con rất nhiều".

Hiện tại, Brooklyn vẫn chưa có động thái phản hồi công khai những lời chúc từ phía gia đình ruột thịt. Anh được cho là dành toàn bộ thời gian bên bà xã Nicola Peltz. Cặp đôi không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia trên mạng xã hội.

