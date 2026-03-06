Emma Watson say đắm tỷ phú Mexico

Emma Watson và tỷ phú Mexico Gonzalo Hevia Baillères bị bắt gặp hôn nhau tại sân bay. Cặp đôi gần đây cũng xuất hiện cùng nhau trong nhiều chuyến đi riêng tư.

Emma Watson được cho là đang hẹn hò với doanh nhân người Mexico Gonzalo Hevia Baillères. Mới đây, ngôi sao loạt phim Harry Potter bị bắt gặp hôn bạn trai tại sân bay Mexico City trước khi cả hai cùng đi ăn tối và dùng đồ uống tại một nhà hàng cao cấp.

Theo nguồn tin chia sẻ với People, Watson hiện “rất có tình cảm” với Baillères và đang ở trong giai đoạn hạnh phúc của mối quan hệ mới. Một số hình ảnh cho thấy cặp đôi đi cùng vệ sĩ khi di chuyển qua khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay và thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nguồn tin cũng cho biết Baillères hiện nghiêm túc với mối quan hệ với Watson, thậm chí đã giới thiệu cô với gia đình.

Trước đó, tạp chí Quién cho biết Watson và Baillères đã xuất hiện cùng nhau từ cuối năm 2025 khi được bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel ở dãy Alps (Pháp). Sau đó, họ tiếp tục được nhìn thấy đi nghỉ tại Punta Mita, bán đảo nghỉ dưỡng cao cấp nằm gần Puerto Vallarta trên bờ Thái Bình Dương của Mexico.

Emma Watson tình cảm bên bạn trai Mexico. Ảnh: Backgird.

Gonzalo Hevia Baillères xuất thân từ một trong những gia đình kinh doanh giàu có và có ảnh hưởng tại Mexico. Gia đình này được cho là thuộc nhóm giàu có nhất Mexico, với khối tài sản ước tính khoảng 14,2 tỷ bảng Anh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai khoáng, bảo hiểm, tài chính và bán lẻ, đồng thời sở hữu chuỗi trung tâm thương mại cao cấp El Palacio de Hierro.

Trước khi được liên hệ với Emma Watson, Baillères từng hẹn hò ca sĩ kiêm diễn viên Mexico Belinda trong giai đoạn 202220-24.

Về phía Emma Watson, nữ diễn viên từng được cho là hẹn hò Brandon Green, con trai doanh nhân thời trang Sir Philip Green, vào năm 2022. Trước đó, cô cũng được cho là có mối quan hệ với Kieran Brown trong thời gian theo học khóa viết sáng tạo.

Trong một lần xuất hiện trên podcast On Purpose của Jay Shetty, Watson chia sẻ cô thích những người không quá quen thuộc với các bộ phim của mình, bởi điều đó giúp các mối quan hệ bớt áp lực từ sự nổi tiếng.