Rosé tiếp tục gây tranh cãi vì trang phục

Rosé xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris với thiết kế váy mini trễ vai tông xanh nổi bật. Trang phục nhanh chóng gây tranh cãi về thiết kế và cách tạo kiểu.

Trang phục của Rosé (BLACKPINK) tiếp tục gây tranh cãi khi nữ ca sĩ xuất hiện tại show diễn của Saint Laurent trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Tại sự kiện, cô diện thiết kế váy mini trễ vai tone xanh nổi bật, làm từ chất liệu jacquard với họa tiết chìm, phần tay phồng và dáng suông ngắn trên đùi. Rosé kết hợp trang phục cùng tất mỏng, giày cao gót mũi nhọn và vòng tay kim loại bản lớn, hoàn thiện diện mạo mang phong cách tối giản đặc trưng của nhà mốt.

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, bộ trang phục nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Rosé, cho rằng cô trông “đẹp như búp bê Barbie” khi tham dự show diễn. Tuy nhiên, không ít bình luận lại cho rằng thiết kế chưa thực sự tôn dáng, thậm chí nhận xét chiếc váy kém đẹp hoặc thiếu điểm nhấn.

Một số khán giả cho rằng vấn đề có thể nằm ở cách tạo kiểu của thương hiệu, khi Rosé nhiều lần gây tranh cãi với các trang phục do Saint Laurent lựa chọn cho những sự kiện thời trang lớn.

"Lại xuất hiện mà chẳng mang đến điều gì mới mẻ như mọi khi", "cô ấy rất xinh, nhưng chiếc váy thì cực kỳ xấu", "lúc nào cũng cho ra những thiết kế lòe loẹt và không tôn dáng", " trời ơi sao họ lúc nào cũng làm vậy…? Chiếc váy này thực ra khá đẹp, chỉ cần được tạo kiểu cho tử tế thì trông trên cô ấy sẽ rất tuyệt", là một số bình luận của khán giả.

Rosé tại show của Saint Laurent mới đây. Ảnh: @TheePopCore

Thực tế, đây không phải lần đầu Rosé gây tranh cãi về trang phục khi tham dự các sự kiện thời trang quốc tế. Trước đó, vào cuối năm 2025, nữ ca sĩ xuất hiện tại show Saint Laurent Xuân - Hè 2026 với một bộ playsuit lụa màu xanh pastel viền ren, kết hợp quần tất đen và sandal quai mảnh. Thiết kế mang cảm hứng lingerie này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả cho rằng bộ trang phục trông giống “đồ ngủ” và chưa đủ sang trọng cho một sự kiện thời trang cao cấp, thậm chí nhận xét thiết kế quá ngắn và thiếu điểm nhấn. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng trang phục thể hiện rõ tinh thần lãng mạn đặc trưng của nhà mốt Saint Laurent, đồng thời giúp Rosé nổi bật nhờ vóc dáng mảnh mai và thần thái tự tin.

Rosé đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi được xướng tên ở hạng mục thắng giải Bài hát quốc tế của năm tại BRIT Awards lần thứ 46.

Với thành tích này, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đã trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử sở hữu chiếc cúp biểu tượng của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất Vương quốc Anh.