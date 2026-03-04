Diễn viên 'Bằng chứng thép' cắt bỏ ngực vì ung thư

Diễn viên Hứa Duy Ân gây chú ý khi tiết lộ bản thân mắc ung thư vú ở tuổi 44. Để giảm rủi ro, cô quyết định cắt bỏ hai bên ngực và thực hiện tái tạo.

Theo HK01, diễn viên Hứa Duy Ân, từng góp mặt trong series Bằng chứng thép IV (Forensic Heroes IV), mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiết lộ bản thân từng được chẩn đoán ung thư vú và phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực để giữ mạng sống.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên 44 tuổi, trong suốt quá trình điều trị cô chọn cách giữ kín thông tin để tránh khiến gia đình lo lắng. Ngoài chồng là Vương Gia Lương và chị gái, ngay cả cha mẹ cô cũng chỉ biết sự việc sau khi ca phẫu thuật hoàn tất và sức khỏe của cô dần hồi phục.

Hình ảnh Hứa Duy Ân. Ảnh: @huaduyan.

Hứa Duy Ân cho biết bản thân không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, song trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối u có tốc độ biến đổi rất nhanh. Dù chỉ một bên ngực được xác nhận mắc bệnh, nữ diễn viên vẫn quyết định cắt bỏ cả hai bên ngực và tiến hành tái tạo, nhằm giảm thiểu nguy cơ sức khỏe về lâu dài.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận kết quả chẩn đoán, Hứa Duy Ân cho biết cô không suy sụp mà giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy. “Tất cả những điều tôi lo lắng đều liên quan đến con bé. Là một người mẹ, tôi không có thời gian để yếu đuối. Chỉ khi chăm sóc tốt cho cơ thể mình, tôi mới có thể ở bên con gái và nhìn con trưởng thành”, cô chia sẻ.

Ca phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo ngực kéo dài hơn 10 giờ. Sau khi hồi phục, Hứa Duy Ân cho biết bản thân ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Cô kêu gọi phụ nữ chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và không bỏ qua các tín hiệu bất thường của cơ thể.

Hứa Duy Ân sinh năm 1981, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Đài Loan, mang hai dòng máu Hà Lan, Đài Loan. Cô bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ đầu những năm 2000 với vai trò người mẫu ảnh và gương mặt quảng cáo, sau đó lấn sân sang âm nhạc và diễn xuất. Hứa Duy Ân từng phát hành EP riêng và tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh tại Đài Loan và Hong Kong, trong đó có lần xuất hiện trong series Bằng chứng thép IV.