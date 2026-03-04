Paris Hilton khoe ảnh gợi cảm trong bồn tắm

Paris Hilton gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tạo dáng trong bồn tắm. Bộ ảnh gần như khỏa thân, được che phủ bởi bọt xà phòng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Theo Page Six, Paris Hilton mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong bồn tắm nhằm quảng bá cho một thương hiệu chăm sóc da. Trong bộ ảnh chia sẻ trên Instagram, nữ nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh gần như khỏa thân, cơ thể được che phủ bởi lớp bọt xà phòng, mái tóc vàng búi gọn và điểm xuyết vương miện cùng trang sức.

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Brian Ziff thực hiện, cho thấy Hilton tạo dáng giữa không gian trang trí bằng rèm satin, gối và lông vũ. Bên cạnh đó, chú chó cưng Prince Tokyo Gizmo Hilton cũng xuất hiện trong một số bức hình.

Đây không phải lần đầu tiên Hilton thực hiện các bộ ảnh táo bạo. Trước đó, ngày 19/2, cô đánh dấu sinh nhật bằng một bộ ảnh chỉ diện khăn lông vũ đặt khéo léo, tất lưới xuyên thấu dài đến đùi và nhiều trang sức.

Paris Hilton khỏe ảnh trong bồn tắm. Ảnh:Brian Ziff

Gần đây, trong bộ phim tài liệu Infinite Icon: A Visual Memoir, Paris Hilton đã lần đầu chia sẻ về những tổn thương tâm lý kéo dài suốt nhiều năm sau vụ bị phát tán băng sex vào năm 2004. Cô cho biết biến cố gần như khiến bản thân sụp đổ và từng tin rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt.

“Đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất mà tôi từng phải trải qua. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi tự hỏi: Liệu chuyện này có phá hủy tất cả những gì tôi đã nỗ lực xây dựng hay không? Tôi luôn ngưỡng mộ Công nương Diana, Grace Kelly và những người phụ nữ thanh lịch như thế. Và tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giống họ, vì chẳng ai còn nhìn tôi theo cách đó nữa. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc và tôi không còn muốn xuất hiện trước công chúng nữa", Paris Hilton nói.

Trong phim, gia đình đã khuyên Paris Hilton giữ im lặng, không “tiếp sức” cho scandal. Sau đó, cô lựa chọn mỉm cười trước truyền thông và tiếp tục làm việc, dù thừa nhận có giai đoạn không muốn đối diện dư luận vì cảm giác bị cả thế giới phán xét. Hilton mô tả biến cố này “gần như nghiền nát” mình.

Sau scandal, Paris Hilton từng bước tái định hình sự nghiệp. Cô trở thành một trong những DJ được trả thù lao cao trên thế giới, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư, xây dựng đế chế cá nhân trị giá hàng tỷ USD.