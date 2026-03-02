Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ được khen ngày càng gợi cảm.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển. "Mùa hè của em tới rồi", cô viết kèm bài đăng.

Trong loạt hình, nữ ca sĩ lựa chọn bikini tông xanh pastel tối giản. Thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong cơ thể. Ở một số khung hình, cô chọn góc chụp nghiêng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình rạng rỡ và phong cách gợi cảm của nữ ca sĩ. Thiều Bảo Trâm từng chia sẻ quá trình tập luyện, ăn uống phù hợp để giữ dáng.

Thiều Bảo Trâm ngày càng gợi cảm. Ảnh: @thieubaotram.

Thiều Bảo Trâm vốn ưa chuộng phong cách gợi cảm, táo bạo cả trên sân khấu lẫn đời thường. Nữ ca sĩ thường lựa chọn trang phục tôn dáng như váy ôm sát, thiết kế cut-out, cúp ngực, quần siêu ngắn...

Phong cách sexy từng không ít lần khiến nữ ca sĩ vấp ý kiến trái chiều. Hồi tháng 6/2025, trong sự kiện fan meeting tại TP.HCM, Thiều Bảo Trâm từng vấp tranh cãi khi diện áo hai dây đỏ kết hợp quần shorts siêu ngắn. Trong một sự kiện thời trang diễn ra không lâu sau đó, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với trang phục thiết kế xẻ cao tạo điểm nhấn cho đôi chân.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013 khi cô cùng với chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc có tên Bee.T. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, họ tách ra phát triển sự nghiệp solo.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Kết thúc chương trình, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh...