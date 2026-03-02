Sao 'Transformers' trả giá

Shia LaBeouf phải đi cai nghiện sau vụ ẩu đả hôm 17/2. Nguồn tin thân cận cho biết anh đang bị chất kích thích hủy hoại và phải trả giá đắt nếu để tình trạng này tiếp diễn.

Theo Page Six, vụ ẩu đả tại quán bar giữa lễ hội Mardi Gras đã biến Shia LaBeouf trở thành tâm điểm chú ý. Hôm 17/2, tài tử 39 đã buông lời miệt thị, sau đó lao vào ẩu đả với hai người đàn ông. Nam diễn viên sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ và được bảo lãnh với số tiền 100.000 USD , nhưng sau đó lại tiếp tục bị bắt giữ vì một cáo buộc khác liên quan đến vụ ẩu đả này.

LaBeouf phải xét nghiệm ma túy và tham gia chương trình cai nghiện - một hình phạt mà nhiều nguồn tin nhận định là “án phạt dành cho người nổi tiếng”. Tuy nhiên, bản thân nam diễn viên lại cho rằng mình không cần chịu hình phạt này.

Shia LaBeouf trong vụ ẩu đả hôm 17/2. Ảnh: TMZ.

Trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Andrew Callaghan được công bố sáng 28/2, ngay trước khi bị bắt lần hai, LaBeouf cho rằng nguồn cơn dẫn đến cuộc ẩu đả là do bản thân mắc “hội chứng mặc cảm đàn ông nhỏ bé”, chứ không liên quan đến vấn đề lạm dụng chất kích thích. LaBeouf không tin mình là người nghiện và cho rằng bản thân không cần đi cai nghiện.

Thế nhưng, một số người quen biết LaBeouf lại cho rằng diễn viên thật sự đã bị chất kích thích hủy hoại và phải trả giá đắt nếu còn để tình trạng này tiếp diễn. “Anh ta phải tìm cách cai nghiện nghiêm túc hoặc sẽ có kết cục bi thảm. Thật đáng buồn khi một người như anh ấy lại liên tục đặt mình vào nguy hiểm”, một nguồn tin nói.

LaBeouf trước đó từng nhiều lần vào trại cai nghiện vì nghiện rượu. Năm 2014, anh bị bắt tại New York City khi la hét tục tĩu trong buổi diễn Broadway. Tài tử tiếp tục bị bắt vì gây rối trật tự năm 2017 tại Savannah, bị tòa yêu cầu tham gia chương trình cai nghiện nội trú.

Năm ngoái, ngôi sao Transformers xuất hiện tại Cannes Film Festival để quảng bá bộ phim tài liệu Slauson Rec, nhưng tiếp tục vướng ồn ào khi nổi nóng với các diễn viên trẻ.

LaBeouf trước đó từng không ít lần bị cáo buộc bạo hành, gây tổn hại sức khỏe lẫn tinh thần những người anh quen, như ca sĩ người Anh FKA Twigs, vợ cũ Mia Goth hay stylist Karolyn Pho...