Lyly đáp trả

  • Thứ hai, 2/3/2026 13:00 (GMT+7)
Lyly trực tiếp đáp trả dưới bài đăng cho rằng cô “xào couple” với bạn diễn Vĩnh Đam để quảng bá phim.

Trong quá trình quảng bá cho Thỏ ơi, Lyly từng gây chú ý khi khẳng định không “xào couple” (PV: ghép đôi giả) với bạn diễn để tạo hiệu ứng truyền thông. Tuy nhiên, động thái mới đây từ phía Vĩnh Đam gây tranh luận, bàn tán.

Cụ thể, Vĩnh Đam đăng tải một đoạn video vui giữa anh và Lyly, kèm dòng trạng thái: “Ra mắt bạn gái với mọi người nha, trộm vía nhép được đúng chữ đầu với chữ cuối”. Bài đăng nhanh chóng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng động thái này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của LyLy. “Vĩnh Đam đăng bài viết kiểu gì vậy, còn LyLy nói không 'xào couple' là không xào dữ chưa chị”, một tài khoản viết.

Trước ý kiến trái chiều, Lyly trực tiếp đáp trả dưới phần bình luận. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Chị quay clip phải xin phép em nữa hay gì, sao mà khó với tôi quá vậy, bộ không 'xào couple' là cạch mặt luôn hả em? Gì mà không cho tui quay clip với bạn diễn luôn vậy? Tôi khóc á”.

Ngay sau đó, tài khoản này tiếp tục chất vấn: “Chị được quyền thoải mái quay clip với bạn diễn, nhưng chị xem bạn diễn chị ghi cái nội dung như thế nào đi, ra mắt bạn gái với mọi người là sao nữa hả chị? Bộ chị công khai là bạn gái Vĩnh Đam hả chị?”. Đáp lại, LyLy ngắn gọn: “Kệ chị”.

Lyly trong Thỏ ơi của Trấn Thành.

Dưới phần bình luận, màn đáp trả của nữ ca sĩ nhận được ý kiến ủng hộ từ người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng việc quay clip cùng bạn diễn là điều bình thường trong quá trình quảng bá, không đáng tranh cãi.

Trong phim Thỏ ơi, Lyly hóa thân Hải Linh, nghệ danh Chị Bờ Vai, là MC nổi tiếng của một show tư vấn tình cảm đang ăn khách.

Ngày kia, show của Hải Linh chào đón một khách mời kỳ lạ, biệt danh là Thỏ. Trên show, cô gái trẻ trải lòng về việc bị bạn trai thao túng, hành hạ và khủng bố tinh thần. Theo lời khuyên, Thỏ tìm cho mình một mối quan hệ mới, nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay của Thế Phong - chồng của Hải Linh.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Trấn Thành cho biết anh lựa chọn Lyly vì cô hợp vai, có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Chị Bờ Vai. Lyly ngoài đời cũng cá tính, có chút “cứng đầu”, sống nguyên tắc và khó chấp nhận những điều không đúng ý.

