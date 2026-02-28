Vương Nhất Bác tiếp tục vướng tranh cãi

Vương Nhất Bác bất ngờ vướng nghi vấn bôi xấu, hạ thấp đồng nghiệp sau khi loạt đoạn chat riêng tư bị phát tán. Công ty quản lý lập tức bác bỏ, khẳng định nội dung bị dàn dựng.

Theo Sina, mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình được cho là đoạn trò chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác trên nền tảng Xiaohongshu. Nội dung làm dấy lên nghi vấn anh có những phát ngôn hạ thấp, bôi xấu nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí, đẩy tên nam nghệ sĩ lên vị trí đầu bảng tìm kiếm Weibo.

Theo các hình ảnh bị phát tán, đoạn trò chuyện được cho là giữa Vương Nhất Bác và người từng vướng tin đồn tình cảm với anh - Kỳ Mỹ Hợp. Bên cạnh những trao đổi đời sống cá nhân, nội dung gây chú ý nhất là các bình luận bị cho là mang tính chê bai, công kích nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Trình Tiêu, Quan Hiểu Đồng, Uông Tô Lang hay cả một số ngôi sao quốc tế. Các lời lẽ trong ảnh chụp được cho là đề cập ngoại hình, năng lực và vị thế thương hiệu của đồng nghiệp, sử dụng nhiều từ lóng mạng mang sắc thái mỉa mai.

Tuy nhiên, ngay trong sáng 28/2, công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã phát đi thông cáo chính thức bác bỏ toàn bộ nội dung nói trên.

Vương Nhất Bác thường xuyên vướng vào những tranh cãi. Ảnh: Sina

“Gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đã lan truyền cái gọi là ‘ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện’ liên quan đến nghệ sĩ Vương Nhất Bác. Nội dung này hoàn toàn sai sự thật, có tính chất nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu. Sau khi xác minh, các hình ảnh đang bị phát tán đều là sản phẩm ác ý giả mạo, cắt ghép và dàn dựng nhằm bôi nhọ, hãm hại nghệ sĩ. Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Vương Nhất Bác", thông cáo viết.

Công ty cũng tuyên bố đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ, đồng thời yêu cầu người phát tán gỡ bỏ nội dung và chịu trách nhiệm pháp lý.

Trên các diễn đàn, nhiều người dùng mạng cũng chỉ ra những điểm bất hợp lý trong loạt ảnh chụp, như mâu thuẫn về mốc thời gian, nghi vấn về cách hiển thị lịch sử trò chuyện trên ứng dụng và tính xác thực của tài khoản được cho là của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, là ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc. Anh ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc UNIQ vào năm 2014, sau đó gây chú ý khi lấn sân sang diễn xuất. Sự nghiệp của anh bùng nổ sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh (2019). Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt phim ăn khách như Hữu Phỉ (2020), Phong Khởi Lạc Dương (2021), Vô Danh (2023) và Băng Vũ Hỏa (2022)...

Ngoài nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn là một tay đua xe chuyên nghiệp, từng giành chức vô địch tại chặng Chu Hải của giải GTSC 2024. Anh tham gia nhiều giải đua mô tô và ôtô lớn. Vương Nhất Bác là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, từng góp mặt trong danh sách Forbes China Celebrity 100.