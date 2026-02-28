Tài tử 'Vườn sao băng' làm việc tại nhà kho

Thông tin Im Joo Hwan làm việc tại một trung tâm logistics bất ngờ gây chú ý. Công ty quản lý xác nhận anh từng làm lao động thời vụ trong thời gian không có dự án diễn xuất.

Theo Osen, thông tin nam diễn viên Im Joo Hwan, gương mặt quen thuộc trong Vườn sao băng, làm việc tại trung tâm logistics đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc được biết đến sau khi một bài đăng trên cộng đồng mạng chia sẻ việc bắt gặp anh tại kho hàng ở Icheon (tỉnh Gyeonggi) lan truyền trở lại.

Theo chia sẻ của người đăng bài, Im Joo Hwan làm việc lặng lẽ và chăm chỉ như các nhân viên khác. Do khu vực làm việc không cho phép mang điện thoại, không có hình ảnh ghi lại tại hiện trường. Tuy nhiên, vào giờ nghỉ hoặc sau khi kết thúc ca làm, nam diễn viên vẫn thân thiện ký tặng và chào hỏi những người nhận ra mình.

Khi được hỏi liệu anh có đến để “trải nghiệm thực tế” cho một chương trình truyền hình hay không, Im Joo Hwan được cho là đã trả lời: “Tôi không thể tùy tiện đến trải nghiệm công việc của người khác như vậy. Tôi ra đây vì không ngủ được và muốn vận động, đồng thời kiếm thêm thu nhập”.

Trước sự quan tâm của truyền thông, công ty quản lý Basecamp Company xác nhận nam diễn viên từng làm việc tại trung tâm logistics trong quá khứ, vào giai đoạn không có dự án diễn xuất. Hiện tại, anh đã kết thúc công việc này và đang chuẩn bị cho dự án mới.

Câu chuyện của Im Joo Hwan làm dấy lên nhiều bàn luận về thực tế nghề diễn viên tại Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phim ảnh sụt giảm sản lượng và đầu tư thu hẹp. Trong khi một số ngôi sao hạng A nhận mức cát-xê hàng trăm triệu won mỗi tập, không ít diễn viên khác phải đối diện thời gian trống kéo dài và tìm kiếm công việc khác để duy trì thu nhập.

Im Joo Hwan sinh năm 1982 ra mắt năm 2003 và từng duy trì hình ảnh diễn viên thực lực với nhiều vai chính, thứ chính trên truyền hình Hàn Quốc. Giai đoạn 2010-2017 được xem là thời kỳ hoạt động ổn định của anh khi liên tục góp mặt trong các dự án đáng chú ý. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mật độ xuất hiện của nam diễn viên trên màn ảnh giảm rõ rệt. Những năm gần đây, anh không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án lớn hoặc series toàn cầu như trước.