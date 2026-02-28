Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tài tử 'Vườn sao băng' làm việc tại nhà kho

  • Thứ bảy, 28/2/2026 11:31 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Thông tin Im Joo Hwan làm việc tại một trung tâm logistics bất ngờ gây chú ý. Công ty quản lý xác nhận anh từng làm lao động thời vụ trong thời gian không có dự án diễn xuất.

Theo Osen, thông tin nam diễn viên Im Joo Hwan, gương mặt quen thuộc trong Vườn sao băng, làm việc tại trung tâm logistics đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc được biết đến sau khi một bài đăng trên cộng đồng mạng chia sẻ việc bắt gặp anh tại kho hàng ở Icheon (tỉnh Gyeonggi) lan truyền trở lại.

Theo chia sẻ của người đăng bài, Im Joo Hwan làm việc lặng lẽ và chăm chỉ như các nhân viên khác. Do khu vực làm việc không cho phép mang điện thoại, không có hình ảnh ghi lại tại hiện trường. Tuy nhiên, vào giờ nghỉ hoặc sau khi kết thúc ca làm, nam diễn viên vẫn thân thiện ký tặng và chào hỏi những người nhận ra mình.

Khi được hỏi liệu anh có đến để “trải nghiệm thực tế” cho một chương trình truyền hình hay không, Im Joo Hwan được cho là đã trả lời: “Tôi không thể tùy tiện đến trải nghiệm công việc của người khác như vậy. Tôi ra đây vì không ngủ được và muốn vận động, đồng thời kiếm thêm thu nhập”.

Im Joo Hwan anh 1

Hình ảnh Im Joo Hwan thời gian gần đây. Ảnh: Money Today DB

Trước sự quan tâm của truyền thông, công ty quản lý Basecamp Company xác nhận nam diễn viên từng làm việc tại trung tâm logistics trong quá khứ, vào giai đoạn không có dự án diễn xuất. Hiện tại, anh đã kết thúc công việc này và đang chuẩn bị cho dự án mới.

Câu chuyện của Im Joo Hwan làm dấy lên nhiều bàn luận về thực tế nghề diễn viên tại Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phim ảnh sụt giảm sản lượng và đầu tư thu hẹp. Trong khi một số ngôi sao hạng A nhận mức cát-xê hàng trăm triệu won mỗi tập, không ít diễn viên khác phải đối diện thời gian trống kéo dài và tìm kiếm công việc khác để duy trì thu nhập.

Im Joo Hwan sinh năm 1982 ra mắt năm 2003 và từng duy trì hình ảnh diễn viên thực lực với nhiều vai chính, thứ chính trên truyền hình Hàn Quốc. Giai đoạn 2010-2017 được xem là thời kỳ hoạt động ổn định của anh khi liên tục góp mặt trong các dự án đáng chú ý. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mật độ xuất hiện của nam diễn viên trên màn ảnh giảm rõ rệt. Những năm gần đây, anh không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án lớn hoặc series toàn cầu như trước.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Show 49 thầy bói tranh tài bị chỉ trích dữ dội

"Battles of Fates" vấp chỉ trích dữ dội khi đưa thử thách đoán nguyên nhân tử vong của công chức hy sinh. Ê-kíp đã lên tiếng xin lỗi và quyết định biên tập lại nội dung.

3 giờ trước

Nữ diễn viên mặc xuyên thấu gây chú ý

Tại buổi công chiếu "The Bride!", Jessie Buckley gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu, tôn tinh thần quyền lực, nổi loạn. Cô là ứng viên nặng ký tại Oscar sắp tới.

19 giờ trước

Hồng Đào khác lạ

Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ con gái sau thời gian xa cách. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo khác lạ, được nhận xét trẻ trung hơn trước.

25:1517 hôm qua

Minh An

Im Joo Hwan giải trí Vườn sao băng diễn viên

Đọc tiếp

Con sot anh trai dang xuong doc? hinh anh

Cơn sốt anh trai đang xuống dốc?

3 giờ trước 09:16 28/2/2026

0

Mùa đầu tiên của Anh trai “say hi” có tới 8 concert nhưng luôn trong tình trạng cháy vé. Ngược lại, đêm thứ 2 của mùa 2 chưa bán hết bất cứ hạng vé nào dù sắp diễn ra.

Cinestar Hai Ba Trung dong cua sau 10 nam hinh anh

Cinestar Hai Bà Trưng đóng cửa sau 10 năm

6 giờ trước 06:00 28/2/2026

0

Cinestar Hai Bà Trưng thông báo dừng hoạt động từ ngày 2/3. Đại diện cụm rạp gửi lời cảm ơn tới khán giả vì hành trình 10 năm qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý