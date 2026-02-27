Nữ diễn viên mặc xuyên thấu gây chú ý

Tại buổi công chiếu "The Bride!", Jessie Buckley gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu, tôn tinh thần quyền lực, nổi loạn. Cô là ứng viên nặng ký tại Oscar sắp tới.

Theo Daily Mail, tại buổi công chiếu bộ phim The Bride! diễn ra ở London, Jessie Buckley thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Maison Margiela Artisanal xuân/hè 2024.

Trang phục là lớp vải đen mỏng ôm sát, để lộ corset siết eo bên trong, tạo hiệu ứng gợi cảm nhưng vẫn mang tinh thần cổ điển. Buckley cho biết cô và stylist đã lựa chọn chiếc váy này ngay từ đầu khi tìm kiếm trang phục cho buổi ra mắt.

Hình ảnh gợi cảm ít thấy của Jessie Buckley. Ảnh: PA Wire.

Nữ diễn viên chia sẻ bộ đồ mang lại cho cô cảm giác “quyền lực, nữ tính”, đồng thời thể hiện tinh thần “nổi loạn, không thể bị kiểm soát” - phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim.

Đáng chú ý, Jessie Buckley tham dự sự kiện trong tâm thế phấn khởi sau khi vừa giành giải Nữ chính xuất sắc tại BAFTA cho vai Agnes trong Hamnet. Bên cạnh đó, cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng tại Oscar sắp tới. Việc lựa chọn thiết kế xuyên thấu lần này được xem là bước chuyển hình ảnh, khi nữ diễn viên tạm rời phong cách công chúa quen thuộc trên thảm đỏ để hướng đến tinh thần cá tính và thời trang hơn.

Bên cạnh Jessie Buckley, sự kiện ghi nhận sự xuất hiện của đông đủ ê-kíp sản xuất và khách mời trong giới giải trí. Christian Bale, vào vai quái vật Frankenstein, thu hút ống kính khi tạo dáng cùng bạn diễn trên thảm trắng. Nam diễn viên trước đó cũng chia sẻ về quá trình hóa trang kéo dài 6 tiếng mỗi ngày để vào vai, khiến anh phải tìm cách “xả” bằng việc la hét cùng ê-kíp hậu trường.

Christian Bale và Penelope Cruz tại sự kiện. Ảnh: Shutterstock

The Bride! do Maggie Gyllenhaal đạo diễn, là phiên bản tái hiện câu chuyện Bride of Frankenstein, lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930. Trong phim, Buckley vào vai một phụ nữ bị sát hại và được hồi sinh để trở thành bạn đồng hành của quái vật Frankenstein.

Jessie Buckley sinh năm 1989 là diễn viên người Ireland, được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia (RADA, London). Cô bắt đầu được chú ý sau chương trình tìm kiếm tài năng của BBC I’d Do Anything (2008), trước khi chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp. Buckley gây tiếng vang với các dự án như Beast, Wild Rose, series Chernobyl và Fargo, đồng thời nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong The Lost Daughter.