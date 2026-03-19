Tình cảnh của Lộ Lộ sau khi chồng qua đời

Mới đây, Lộ Lộ cập nhật tình hình sau biến cố chồng đột ngột qua đời. Trên trang cá nhân, cô cho biết hiện vẫn ở Tbilisi, thuộc Georgia, để lo hậu sự cho chồng và chăm sóc 2 con nhỏ.

Theo ca sĩ, cuộc sống tại Tbilisi hiện gặp nhiều khó khăn do nơi đây không có cộng đồng người Việt, trong khi người dân địa phương chủ yếu sử dụng ngôn ngữ bản địa thay vì tiếng Anh. Vì vậy, Lộ Lộ hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Lộ Lộ cho biết may mắn nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè của chồng quá cố.

Lộ Lộ thông báo ông xã qua đời cách đây ít ngày. Ảnh: FBNV.

Lộ Lộ cho biết vẫn chưa được gặp chồng lần cuối. Ca sĩ đang cố gắng hoàn tất thủ tục cần thiết, thực hiện những di nguyện cuối đời của anh trước khi bàn giao mọi việc cho gia đình và trở lại công việc.

Ngày 14/3, Lộ Lộ chia sẻ việc chồng cô, Ryan, qua đời. Cô viết: “Ryan ơi. Ra đi bình an nhé. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này. Lộ vẫn mong có thể kịp gặp bạn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với gia đình”.

Lộ Lộ, tên thật Lâm Quốc Khải (sinh năm 1988, quê Kiên Giang), là ca sĩ chuyển giới. Cô là người sáng lập và điều hành đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Lộ Lộ có nét diễn duyên dáng, hài hước và thường được khán giả gọi bằng biệt danh “Thánh lô tô”.

Lộ Lộ kết hôn với Ryan vào 2023. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, cả 2 dần xa cách vì khoảng cách địa lý cùng lịch trình công việc khác biệt.